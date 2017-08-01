Бэсеску готовится завоевать политическую сцену Молдовы

Помимо объединения Молдовы и Румынии Траян Бэсеску намерен, начиная с 2020 года, занять ключевую должность в РМ. Об этом заявил исполнительный председатель румынской партии «Народного движение» (ПНД) Евгений Томак.

По его словам, долгосрочная стратегия экс-президента Румынии и почетного председателя Партии национального единства Траяна Бэсеску в Молдове включает в себя укрепление формирования на политической сцене Кишинева. Как пишет EVZ.ro, Бэсеску намерен привести ПНЕ в молдавский парламент на выборах в 2018 году, а в 2020 году — в Европейский.

На вопрос о том, хочет ли Траян Бэсеску занять какую-либо должность в Молдове, например, премьер-министра или главы государства, исполнительный председатель ПНД Евгений Томак ответил утвердительно. «Да, понятное дело. Пока мы хотим дать жизнь партии. Пока все встает на своим места. Мы на стадии организации», — добавил он.

В начале февраля Траян Бэсеску сообщил, что завершает свою «политическую миссию» во главе партии «Народное движение». 24 октября состоится заседание Конгресса ПНД, на котором будет избран новый лидер формирования.

Напомним, 25 июня Траян Бэсеску был избран почетным председателем ПНЕ. Основатель партии, экс-министр обороны Анатол Шалару тогда сказал, что пост председателя ПНЕ остается вакантным, пока не решится вопрос Бэсеску с молдавским гражданством, которое президент Игорь Додон отозвал как только вступил в должность.

Несмотря на проблемы с гражданством, Бэсеску проводит активную работу в качестве члена ПНЕ — партии, которая ставит своей целью стать главной силой на правом фланге и собрать вокруг себя все унионистсткие движения.

В начале июля основатель ПНЕ Анатол Шалару обратил внимание на риск того, что пророссийский президент Игорь Додон может получить парламент под свой контроль. «Траян Бэсеску понимает, что если не вмешается в избирательную кампанию, в политическую жизнь Молдовы, то в 2018 году парламент рискует перейти под контроль социалистов», — сказал он тогда.