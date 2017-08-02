Налоговые поступления в бюджет выросли на 18,2%

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней к началу августа превысили 18,3 млрд. леев, что больше аналогичного периода 2016 г. на 2,8 млрд. леев или на 18,2%. Только в июне налоговые поступления выросли почти на четверть, превысив 2,7 млрд. леев.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, плановые показатели за семь месяцев (17,2 млрд. леев) перевыполнены на 1,1 млрд. леев (6,5%).

Больше всего доходов ведомством обеспечено в государственный бюджет - 8 млрд. леев (+24% к прошлогоднему уровню). В фонд социального страхования налоговые отчисления возросли на 17,7% (948,3 млн. леев) - до 6,3 млрд., в местные бюджеты - на 4,8% (91,8 млн.) - до 2 млрд., в медстрахование - на 12,5% (217,8 млн.) - также до 2 млрд. леев.

Налоговые органы традиционно являются одним из основных источников пополнения казны государства. По итогам первого полугодия их отчисления составили 6,933 млрд. леев (+22,2%) - почти половину от всех доходов госбюджета Молдовы.