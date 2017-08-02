Санду считает, что Демпартия получает незаконное финансирование

Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду считает, что Демократическая партия Молдовы (ДПМ) нарушает закон о финансировании партий, получая крупные пожертвования, которые превышающие допустимые законодательством нормы.

На пресс-конференции во вторник она сказала, что в отличие от ДПМ, PAS действует четко в соответствии с законами РМ и регулярно публикует отчеты о доходах и расходах формирования.

"Отчет о финансировании Демпартии за первое полугодие показывает, что партия получает пожертвования в размере нескольких тысяч евро, что противозаконно, а за целый год ДПМ официально получила около 47 млн. леев. Это позволяет Плахотнюку летать в командировки на частных самолетах. Кроме того, эти воры разрушают страну за счет граждан Молдовы. Они получают финансирование из госбюджета, что согласно законодательству РМ, призвано сделать деятельность партий законной и прозрачной", - сказала Санду.

По мнению генерального секретаря PAS Игоря Гросу, "госучреждения прикрывают дела ДПМ, так как Плахотнюк руководит ими".

"Мы понимаем, что у вас свой начальник, и вы действуете в его интересах, выставляя деятельность и финансирование Демпартии законной, но придет время, когда в Молдове будет свободное и справедливое правительство, тогда вы ответите за помощь Плахотнюку. ЦИК должна выполнять свои обязанности, а не прикрывать незаконные транзакции ДПМ", - считает Гросу.

Активисты призывают ЦИК "перепроверить законность финансирования Демпартии и не позволять ей развивать беззаконие".

"Превышенные пожертвования, согласно закону, должны быть направлены в госбюджет. По нашим расчетам, на эти деньги можно удвоить среднюю пенсию 40 тыс. пенсионеров. Мы намерены обсудить этот вопрос на международном уровне, предлагаем Евросоюзу приостановить финансирование молдавских властей, которые используют деньги не по назначению и не выполняют свои обязанности. Просим партнеров по развитию - Агентство США по международному развитию, Программу развития ООН, Европейскую комиссию обратить внимания на это грубое нарушение закона и принять меры по его предотвращению", - говорила Санду.