Общество Таможенники Молдовы и Румынии перешли на усиленный режим работы Таможенники Молдовы и Румынии в августе перешли на усиленный режим работы, путем координации действий в целях обеспечения оперативного контроля по обе стороны границы. Договоренность об этом достигнута по итогам встречи главы Таможенной службы РМ Виталие Врабие и вице-директора Национального агентства по налоговой администрации Румынии Николае Пьетреряну. Как правило, в августе пассажиро- и грузопоток увеличивается на 20%. Для сохранения привычного ритма оформления проезжающих необходимо максимально использовать технические возможности ведомств обоих государств. В то же время, стороны договорились, что специализированные таможенные контрольные подразделения будут функционировать 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

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