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Общество
Таможенники Молдовы и Румынии перешли на усиленный режим работы
02.08.2017

Таможенники Молдовы и Румынии в августе перешли на усиленный режим работы, путем координации действий в целях обеспечения оперативного контроля по обе стороны границы. 

Договоренность об этом достигнута по итогам встречи главы Таможенной службы РМ Виталие Врабие и вице-директора Национального агентства по налоговой администрации Румынии Николае Пьетреряну. 

Как правило, в августе пассажиро- и грузопоток увеличивается на 20%. Для сохранения привычного ритма оформления проезжающих необходимо максимально использовать технические возможности ведомств обоих государств. 

В то же время, стороны договорились, что специализированные таможенные контрольные подразделения будут функционировать 24 часа в сутки, семь дней в неделю.


 
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