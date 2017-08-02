Виктор Чобану: Все, что правее социалистов, превратилось в политическое кладбище

Стараниями демократов все, что правее социалистов, превратилось в политическое кладбище в парламенте. Об этом заявил политический аналитик Виктор Чобану в ходе программы „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

По его мнению, реформа правительства это простое слияние, в результате которого правительство элегантно избавилось от министерств, в которых у руководства были либералы. „Бывшие партнеры были удалены из власти. Здесь необходимо отметить, что еще один партнер ДПМ проходит через мертвую точку”, - сказал Виктор Чобану.

По его словам, реформа правительства будет способствовать созданию подлинной вертикали власти. „Я думаю, что ДПМ понимает, что ни при одной избирательной системе не получит голоса так, чтобы контролировать большинство”, - сказал аналитик.

Директор программ Центра политик и реформ Штефан Глигор считает, что этот политический сезон показал, что Демократическая партия не знала как и не имеет другого плана сохранения власти и нынешнего политического класса кроме как через изменение правил игры во время игры.

Политический аналитик Роман Михэеш считает, что тенденция изменения Кодекса о выборах является попыткой изменения политической элиты в Республике Молдова. По мнению аналитика, Демократическая партия-это партия джокер, которая может играть и слева, и справа, в зависимости от конъюнктурных интересов.