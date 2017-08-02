Кто и зачем пытается завлечь в западню Влада Плахотнюка

Влад Плахотнюк, который до сих пор неоднократно доказывал, что он достаточно хорош в политических играх, хотя иногда переступает запретные линии, похоже, подрастерял свою бдительность, и понемногу дал завлечь себя в западню. Речь идет о геополитической западне, которая не раз играла роковую роль в жизни молдавских, и даже некоторых зарубежных лидеров. Далее я попробую объяснить, что имею в виду.

Говорят, что великие державы занимаются великой политикой, а маленьким странам следует проводить умную политику. К сожалению, в последнее время Молдова перестала это делать. Известный тезис о том, что Молдова должна дружить со всеми, и быть там, где есть ее интересы, теперь, похоже, совсем неактуален для руководства страны. В последнее время Республике Молдова «удалось» поссориться и с Россией, и с Брюсселем. Более того, США, похоже, тоже не в восторге от изменения избирательной системы, о чем свидетельствует красноречивая реакция Посольства США в Молдове. Таким образом, кроме добрососедских отношений с Киевом и Бухарестом, нашим властям особо нечем похвастаться на внешнеполитическом поприще.

Но, помимо недовольства внешних партнеров, существует еще один момент, который должен вызвать озабоченность власти Молдовы и лично координатора правящей коалиции Влада Плахотнюка. Известно, что все власти Молдовы выживали за счет маневрирования между сильными мира сего, и никогда еще в истории Молдовы власть не была в ссоре и с Западом, и с Востоком. Это очень опасная ситуация, потому что это означает, что и Восток, и Запад заинтересованы в смене власти в Молдове.

Итак, что происходит? Несомненно, Влад Плахотнюк и его советники (которые до сих пор не ошибались) понимают, насколько рискованна ситуация, в которой они оказались, и если они ничего не предпринимают, чтобы ее изменить, значит, существуют неизвестные нам детали. И я не думаю, что речь идет лишь о заинтересованности ДПМ в смене избирательной системы с целью удержаться у власти. Ставки намного выше. Возможно, нашу власть все это время «подталкивал сзади» некий крупный международный игрок, у которого свой план, и который, получит выгоду от ссоры Молдовы и с Москвой, и с ЕС. Кто этот международный игрок, который вел в последние месяцы двойную игру с целью привести власти в Кишиневе в столь деликатную ситуацию, не сложно догадаться. Вопрос вот в чем: С какой целью это было сделано? А ответов может быть только два: 1) Этот международный игрок создал предпосылки для смены власти в Кишиневе?; 2) Он поставил молдавские власти в безвыходное положение, чтобы использовать их в большой геополитической игре, которая завершится в 2020 году? Припоминаете, какое важное геополитическое событие должно произойти в 2020 году в регионе, в состав которого входит и Республика Молдова?

На этом заканчиваю, потому что и так своими предположениями и вопросами, рискую быть обвиненным в спекуляциях. Я этого не хочу, потому что все изложенное в этом материале является попыткой разобраться в ситуации и понять, что же все-таки происходит.

Думитру Спэтару