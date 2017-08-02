Молдавская экономика будет расти в среднем на 4% ежегодно. Сохранится и тенденция к росту экспорта и импорта. Это прогнозы на среднесрочный период, которые недавно утвердило правительство.

ВВП к концу этого года вырастет на 4 с половиной процента и превысит 148 миллиардов леев. В следующем году экономический рост замедлится и составит 3,5%. Дальше ВВП будет прибавлять по 4% в год, и к 2020-му достигнет 192-х миллиардов.

Инфляция, по прогнозам минфина, составит 5 с половиной процентов в этом году и 5,9 - в следующем. Затем уровень инфляции будет постепенно снижаться.

Объем экспорта к концу года достигнет двух миллиардов 250-ти миллионов долларов, а к 2020-му этот показатель будет на полмиллиарда долларов выше.

Импорт тоже будет расти. В этом году, как ожидается, в страну завезут товаров на 4 млрд 350 миллионов долларов. А в 20-м году объем импорта достигнет пяти миллиардов с четвертью.

Средняя зарплата, которая сейчас составляет 5600 леев, к 2020 году должна составить 7300.