Дело Кирилла Лучинского передано в суд

Прокуратура по Противодействию Коррупции завершила и передала в суд материалы уголовного дела, фигурантом которого является задержанный два месяца назад Кирилл Лучинский. Сын второго президента Республики Молдова обвиняется в махинациях связанных с кражей средств из трех коммерческих банков: БЕМ, БАНКА СОЧИАЛЭ И УНИБАНК, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Напомним, что Кирилл Лучинский заявляет о своей полной невиновности.

„Мы не удовлетворены решением суда. Данное решение будет опротестовано. Я ни в чем не виновен. Все, что вменяется мне в вину, не отражает реальности. Существуют два эпизода. Первый связан с выплатой старого кредита, и второй, с кредитом который был возвращен. В моем деле нет ни единого невыплаченного кредита. Лично я никаких дел с БЕМ не вел. У меня не было там никаких кредитных линий», - заявлял ранее Лучинский.

Согласно представленных доказательств, бывший депутат молдавского парламента, Кирилл Лучинский, одновременно являющийся конечным бенефициаром компаний

Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, преследуемый желанием получения денежных средств, полученных мошенническим путем из банковской системы Республики Молдова, вместе с подставными лицами, предприняли ряд действий, связанных с отмыванием денежных средств, при следующих обстоятельствах:

На протяжении 2012-2014 годов, многочисленные офшорные компании, на основе фиктивных договоров по оказанию консалтинговых услуг, перечислили компании не являющейся резидентом РМ IPA International Project Agency, на счета, находящиеся в Княжестве Лихтенштейн около 440 000 долларов. Подвергнув анализу денежный путь, было установлено, что их происхождение относится к краже средств со счетов БЕМ, УНИБАНК и БАНКА СОЧИАЛЭ, осуществлённой посредством нескольких офшорных компаний.

Кроме этого, было установлено, что в 2013 году, Toast Delux SRL, бенефициаром которой является бывший депутат Лучинский, получила в Унибанке другой кредит, на сумму в 5 000 000 леев, без предоставления залога. Позже, данные средства были конвертированы в валюту и переведены посредством нескольких компаний на счета коммерческой структуры, находящейся вне пределов РМ. В итоге, на счета компании Rouseau Alliance LP было перечислено 401 650 долларов, которая в свою очередь перевела данные деньги на счета БЕМ, с целью закрытия неблагополучных кредитных линий.

Собранной информации достаточно для появления логичного подозрения указанного экс-депутата, вместе с тремя подельниками, в совершении отмывания денег, в особо крупных размерах. Данное преступление предполагает соответствующее наказание, в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Вместе с этим, Кирилл Лучинский проходит по делу подачи ложных данных, касающихся заявленного имущества. Это случилось, потому что в опубликованной декларации о доходах, Лучинский скрыл статус собственника коммерческих компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, которые, предположительно являются юридическими лицами, причастными к банковской краже, а также, за не декларирование денежных средств, поступивших на счета этих коммерческих структур, которые в свою очередь были использованы в личных целях, в качестве средств для оплаты обучения собственных детей в заграничных вузах.