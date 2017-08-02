С какими результатами завершилась дополнительная сессия экзаменов на степень бакалавра

После проведения дополнительной сессии, с 17 по 24 июля с. г., еще 1 585 лицеистов получили диплом бакалавра, отмечает Noi.md.

Таким образом, общее количество выпускников, сдавших экзамен на степень бакалавра в этом году, – 12 905. По данным Национального агентства по куррикулуму и оцениванию, процент, сдавших экзамен на степень бакалавра в 2017 г., составляет 68,79, что на 6 процентных пункта выше, чем в предыдущем году.

На дополнительную сессию экзаменов на степень бакалавра в этом году записались 4 469 кандидатов. Около 35% из них сдали экзамен, таким образом, еще 1 585 кандидатов получили дипломы бакалавра.

К сессии экзаменов на степень бакалавра в 2017 г. были допущены 10 050 кандидатов-лицеистов, 4 237 кандидатов из колледжей, 141 кандидатов из университетов, 254 кандидатов, записавшихся на сдачу экзамена экстерном, и 4 078 должников из предыдущих сессий, в общей сложности 18 760 кандидатов.

Несмотря на то, что для кандидатов из колледжей экзамен на степень бакалавра не является окончательным этапом в учебе, больше половины из них сдали экзамен. Так, из 4 237 допущенных кандидатов экзамены на степень бакалавра сдали 2 436 кандидатов. Процент, сдавших экзамен составляет 57,49, что на 10 процентных пункта выше по сравнению с прошлым годом.

Из 4 078 задолжников с предыдущих сессий экзамен сдали 1 105 кандидатов, что составляет 27,10%.