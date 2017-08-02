Последствия административно-территориальной реформы могут оказаться непредсказуемыми

Исполнительный директор Конгресса местных органов власти Виорел Фурдуй рассказал об административно-территориальной реформе и реформе местной публичной администрации, которые будут внедрены в Молдове.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Виорел Фурдуй уточнил, что административно-территориальная реформа не может рассматриваться отдельно от реформы местной публичной администрации, «элементом которой она является».

«Обсуждается второй элемент реформы публичной администрации, а именно переход к реформе местной публичной администрации. Ранее говорили о некоторых моделях, и акцент ставили на административно-территориальную реформу, но в последнее время этот вопрос уже не обсуждается, он остался как бы в тени. Мы считаем, что это неправильно. Не стоит ограничиваться административно-территориальной реформой, необходимо рассматривать реформу местной публичной администрации в целом».

В данном контексте Фурдуй рассказал об идеях Конгресса местных органов власти в этой сфере. «Мы приверженцы более комплексного подхода – финансовой децентрализации. Местным властям необходимо дать инструменты и возможности для решения проблем. Сейчас их нет. Некоторые говорят, что нам нужна радикальная административно-территориальная реформа, но обоснований этому нет», — отметил Фурдуй.

Также исполнительный директор говорил о «влиянии некоторых международных учреждений или партнеров в вопросе проведения административно-территориальной реформы». «Некоторые международные организации и правительство Молдовы настаивают на этой реформе, но ее последствия непредсказуемы. Необходим консенсус и политический, и общественный. Многие утверждают, что Конгресс местных органов власти против реформы местной публичной власти. Напротив, мы сподвижники и сторонники этой реформы, но мы хотим, чтобы она проводилась на благо граждан», — подчеркнул он.

Михаела Коноваль