Великобритания поможет Молдове наладить ягодный бизнес

Десять населенных пунктов Молдовы участвуют в конкурсе по внедрению программы OVOP (Одно село – один продукт) по выращиванию ягод.

Конкурс проводится в рамках проекта «Укрепление экономического развития в селах РМ», внедряемого общественной ассоциацией Центр консультирования в предпринимательстве, при финансовой поддержке правительства Великобритании посредством UK aid.

Как сообщили в руководстве проекта, будут отобраны три села, в каждом из которых16-20 домохозяйств получат посадочный материал и квалифицированную поддержку, а еще 35 – консультации для развития ягодного бизнеса.

По словам менеджера проекта Мелании Лефтер, заявки подали по три села Страшенского, Новоаненского и Шолданештского районов, плюс одно из сел Хынчештского района.

На этой неделе представители конкурсной комиссии посетят села-претенденты, затем назовут победителей.