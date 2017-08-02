Прокуратура завела дело о подготовке убийства Евгения Шевчука

На бывшего лидера тираспольской администрации Евгения Шевчука и его семью готовилось покушение.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью приняла заявление Шевчука и расследует попытку похищения и убийства, пишет prime.md.

К следователям бывший лидер тираспольской администрации обратился 17-го июля. Оперативные мероприятия подтвердили существование угрозы. Прокуратура возбудила уголовное дело. К расследованию подключены МВД и СИБ. Подозреваемых пока нет, но отрабатывается несколько версий.

Так называемый Верховный совет Приднестровья ранее лишил Шевчука неприкосновенности. Местная прокуратура обвинила его в коррупции и злоупотреблении властью.

Сам Шевчук написал в соцсетях, что уехал из Приднестровья, заметив за собой слежку. Он утверждает, что его преследовали автомобили службы охраны компании "Шериф".

"Мы проверяем и эту версию. То, что Шевчук писал в прессе, он подтвердил и нам в показаниях, предоставив подробности. Это специфическое дело по многим причинам. До выяснения всех обстоятельств ПБОП с остальными компетентными органами проводит ряд оперативно-следственных мероприятий и, в соответствии с законом, обеспечиваем безопасность жизни Шевчука и его семьи", сказал глава ПБОП, Николай Китороага.

Отметим, за первый год работы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью была раскрыты мошеннические схемы, контрабанда, в том числе через Приднестровье, отмывание денег в туристической сфере, и сфере кредитования.