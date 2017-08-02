2 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Рогозин удалил сообщения про планы посетить Молдову
02.08.2017

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удалил твиты с угрозами в адрес Румынии, которые он опубликовал после запрета местных властей на пролет через их воздушное пространство, когда он собирался прибыть в Молдову.

Российский чиновник также удалил все твиты, связанные с планами посетить Молдову, пишет crimemoldova.com.

Удаление твитов заметили в редакции Meduza.io, сайт сообщил, что Рогозин стер и другие записи и ничего не писал с 28 июля.

Напомним, что после того, как Рогозин не смог прибыть на празднование 25-летия «установления мира» из-за запрета на пролет над воздушным пространством Румынии, он опубликовал твит с угрозами в адрес Румынии: «Ждите ответа, гады». 

Более того, российский чиновник не впервые угрожает Румынии в интернете. В 2014 году Рогозин угрожал румынам пролететь над страной на бомбардировщике, после того, как ему не позволили вернуться домой. МИД принял всерьез угрозу Рогозина в Twitter, попросив Москву публично разъяснить, отражают ли заявления вице-премьера Рогозина официальную позицию правительства России по отношению к Румынии как государству-члену ЕС и НАТО.


 
Количество просмотров:
44
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.