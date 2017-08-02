Рогозин удалил сообщения про планы посетить Молдову

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин удалил твиты с угрозами в адрес Румынии, которые он опубликовал после запрета местных властей на пролет через их воздушное пространство, когда он собирался прибыть в Молдову.

Российский чиновник также удалил все твиты, связанные с планами посетить Молдову, пишет crimemoldova.com.

Удаление твитов заметили в редакции Meduza.io, сайт сообщил, что Рогозин стер и другие записи и ничего не писал с 28 июля.

Напомним, что после того, как Рогозин не смог прибыть на празднование 25-летия «установления мира» из-за запрета на пролет над воздушным пространством Румынии, он опубликовал твит с угрозами в адрес Румынии: «Ждите ответа, гады».

Более того, российский чиновник не впервые угрожает Румынии в интернете. В 2014 году Рогозин угрожал румынам пролететь над страной на бомбардировщике, после того, как ему не позволили вернуться домой. МИД принял всерьез угрозу Рогозина в Twitter, попросив Москву публично разъяснить, отражают ли заявления вице-премьера Рогозина официальную позицию правительства России по отношению к Румынии как государству-члену ЕС и НАТО.