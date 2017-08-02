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Спорт
Шериф покидает Лигу Чемпионов, но примет участие в Лиге Европы
02.08.2017

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов Шериф проиграл азербайджанскому Карабаху со счётом 1:2, в результате чего вылетел из турнира

По регламенту Шериф попадает в плей-офф раунд Лиги Европы. В случае успеха там, тираспольчане выйдут в групповой раунд этого турнира. Напомним, жеребьёвка Лиги Европы состоится 4 августа.

Шериф – Карабах (Азербайджан) 1:2

Голы: Ндлову, 45+3 – 0:1, Мичел, 87 – 0:2, Бадибанга, 90+4 (пен.) - 1:2.

Шериф: Микулич, Раку, Виктор Оливейра, Де Нойер (Мугоша, 61), Да Силва, Байала, Брезовец, Бадибанга, Сушич, Посмак, В.Дамашкан.

Карабах: Шехич, Гараев, Медведев (Жезничак, 31), Садыхов, Мичел, Ндлову (Рамазанов, 89), Мадатов (Измайлов, 60), Гусейнов, Герье, Алмейда, Аголи.

Судья: Р.Рейншрайбер (Израиль). Тирасполь, Молдова


 
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