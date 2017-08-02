Кто расправит крылья «серафимам»?

Недавно экс-мэр Кишинёва и экс-председатель Счётной палаты РМ Серафим Урекян принял участие в ток-шоу, посвящённому работе мэрии и судьбе задержанного Дорина Киртоакэ. Понятное дело – как раз благодаря знаниям, накопленным на этих постах, Урекяну было что сказать.

Дорин выскользнет?

«Мне известно очень много, мне даже неудобно, что мне известно столько много…» Как раз в деле о коррупции с парковками Урекяну тоже оказалось «многое известно» благодаря сигналам, раздавшимся с мест. Надо, мол, вообще перечитать отчёт Счётной палаты за последние 5 лет – «у нас был такой поток писем, что мы не справлялись». В самом деле, если верить экс-председателю, «все отчёты СПРМ были отправлены в прокуратуру». Однако попутно он невольно свёл на нет заслуги своей «ума палаты», сославшись на то, что было бесполезно куда-либо обращаться с итогами проверок: «Какой-нибудь лейтенант Пынзарь, Сидоров ответит тебе, что состава преступления не нашли…» Касательно судьбы Киртоакэ и возни вокруг его посадки, Урекян назвал её интересной конфигурацией. Почему? Она, если верить ему, и вправду не простая. По версии экс-мэра, Киртоакэ будут держать в состоянии следствия долго, а то и… года два, чтобы спасти от референдума по его отставке и чтобы социалисты не пришли к власти в столице. «Недаром Грозаву быстренько освободили из-под ареста, и всё по той же причине!» – заметил он. «А если и состоится референдум, – дал понять многоопытный Серафим, – то неизвестно, с каким-таким результатом… Слишком большие деньги большими людьми вложены в столичные земли и стройки, чтобы они не постарались оставить Дорина на прежнем месте», – намекнул он.

Бедлам и коррупция

Как сказал сам же Урекян, «Счётная палата – серьёзный орган, но… в нормальном государстве». Недаром за все эти 5-7 лет – годы вопиющей коррупции – не совершилось ни одной громкой посадки с подачи Счётной палаты. Это при её-то информированности! Ни одного громкого скандала, ни огласки показательной для общественности коррупционной составляющей, ни имён, ни должностей – в общем, «ничего лишнего». Разберёмся, какую же роль играет в нашем насквозь коррумпированном обществе Счётная палата? Похоже, ровно никакую. Вот кто слышал её ежегодный отчёт в парламенте? Интимное дело, оказывается… тихо проходит… Что же толку гордиться тем, что за последние 5 лет (2011-2015 годы) палата направила в Генпрокуратуру, Национальный антикоррупционный центр, Национальный следственный инспекторат, районные инспектораты полиции и т. д. не менее 69 материалов как по собственной инициативе, так и по просьбе этих органов. В судебные инстанции за последние пять лет было передано 31 уголовное дело, но только вот СПРМ не может сообщить, существуют ли лица, осуждённые за растрату госсредств, и сколько их?

Прицепка к парламенту

Директор Института общественной политики (IPP) Аркадий Барбэрошие утверждает, что «если мы отследим только один ежегодный отчёт Счётной палаты и его влияние на процесс принятия решений в парламенте, мы легко придём к выводу: фактически, парламент не хочет, чтобы это учреждение было эффективным. Как считает директор IPP, «годовой отчёт Счётной палаты заслушивается в парламенте очень поверхностно и формально, а выполнение рекомендаций СПРМ не обсуждается ни исполнительной властью, ни парламентом на специальных заседаниях, что было бы нормальным. Это наиболее важные факторы, которые определяют неэффективность данного учреждения, поскольку у него нет необходимых рычагов, чтобы заставить прокуратуру пойти дальше, начав расследование». Барбэрошие, кстати, утверждает, что политическое назначение новых членов СПРМ – серьёзное нарушение законодательства. Но это давно известно: вопрос о назначении членов Счётной палаты – результат торгов между политиками. Мало того что, как пишут СМИ, миллионными состояниями владеют многие члены высшего органа аудита Молдовы, все они были назначены на должности по политическим критериям. И по этим причинам неэффективность учреждения и её прицепка к власти видны за версту. «Сегодня Счётная палата страдает от хронического заболевания – рака в последней стадии», считают те, кто уже там…не работает.

Тут и добавить нечего…

Елена ШАТОХИНА