Сейсмолог о землетрясениях: Нет оснований для паники

Новое землетрясение силой 4,9 балла по шкале Рихтера произошло сегодня утром, 2 августа, примерно в 05.32, в регионе Вранча. Землетрясение ощущалось и в Республике Молдова, в частности в центральной и южной зоне страны.

Глава Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Ион Илиеш заявил для IPN, что это землетрясение было более выраженным чем то, которое было зарегистрировано во вторник после обеда. Сегодняшнее землетрясение произошло на глубине 124 километров. В Кишиневе сейсмическая интенсивность составила примерно 3 балла по 12-балльной шкале. Ион Илиеш отметил, что подобные землетрясения не представляют никакой опасности для людей и строений. Скорее всего, землетрясение почувствовали лица, которые не спали в этот момент.

Пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу заявила для IPN, что оперативные службы не сообщили о разрушениях или чрезвычайных ситуациях в результате землетрясения, и звонки в службу 901 в связи с этим не поступали.

Предыдущее землетрясение силой 4,6 балла по шкале Рихтера произошло во вторник, 1 августа, после обеда и так же ощущалось и в Республике Молдова. В Кишиневе сейсмическая интенсивность составила около 3 баллов. В июле произошли и другие землетрясения, одно из которых магнитудой 3,1 балла. Более сильное землетрясение произошло в середине мая, тогда его сила составила 4,7 балла по шкале Рихтера.

По словам специалистов, опасным для жизни в районе, в котором мы находимся, было бы землетрясение магнитудой 7 баллов по шкале Рихтера на глубине 60-200 километров.