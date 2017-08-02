Молдавские модели рассказали о премудростях своей профессии

Очередными гостями проекта HY NO ROCK стали молдавские модели. Девушкам пришлось отвечать на довольно откровенные вопросы, вспоминать чему равняется √36 и кем был Борис Ельцин.

Девушки рассказали, какой должна быть настоящая модель, что она должна уметь и каким способом парни пытаются привлечь внимание манекенщицы. Не одна из участниц проекта не стала спорить с утверждением о том, что "все модели меркантильны".

Расспрашивали красавиц и о том, как их близкие относятся к откровенным съемкам. Оказалось, что такие фото некоторые девушки просто скрывают от родных.

Примечательно, что только две девушки из девяти смогли назвать нынешнего премьер-министра Республики Молдова.

HY NO ROCK - видеопроект о людях, профессиях и разных сферах деятельности.

Его авторы хотят показать всем, какими интересными, вдохновляющими и даже странными могут быть разные рабочие места. Инициаторы проекта считают, что несмотря на то, что мы каждый день сталкиваемся с кондукторами, врачами, водителями, учителями, полицейскими, продавцами, мы не успеваем понять, каково это работать в этой сфере, насколько это сложно и что может нравиться в данной профессии. На официальной странице проекта в Facebook написано, что проект направлен на то, чтобы доказать важность терпимости и вежливости в жизни.