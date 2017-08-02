В столице проводятся обширные обыски

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Сотрудники национальных органов правопорядка проводят обыски сразу по нескольким адресам в муниципии Кишиневе.
Обыски связаны с уголовным делом, которое касается продажи или использования официальных документов, принтеров, фальшивых печатей и пломб, передает publika.md.
В этом деле фигурирует и муниципальный советник Олег Онищенко.
Олега Онищенко подозревают в пассивной коррупции, злоупотреблении служебным положением и превышением служебных полномочий. На имя муниципального советника также было открыто уголовное дело, связанное с попыткой бегства и оказанием сопротивления во время задержания и обысков, которые проводил НЦБК.
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