Рогозина объявили в Молдове персоной нон-грата (ВИДЕО)

Власти Молдовы объявили о том, что вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин является «нежелательной персоной».

Посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы. Ему указали на интервью Рогозина телеканалу «Россия-24», в котором вице-премьер «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдовы, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами».

Учитывая последние реакции действующего парламентского большинства в стране, послу было указано на то, что молдавские власти объявят Дмитрия Рогозина нежелательной персоной на территории Молдовы. При этом ему будет запрещен въезд в Молдову, а также транзит через территорию нашей страны.

Накануне Дмитрий Рогозин заявил, что «хамским жестом» по срыву его переговоров с Игорем Додоном Молдова потеряла сотни миллионов долларов.