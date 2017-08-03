МНЕНИЕ: Если арестовать Шевчука, тогда нужно арестовывать и Красносельского

Политический аналитик Николай Негру считает, что возбуждение Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) уголовного дела по факту попытки убийства и похищения бывшего тираспольского лидера Евгения Шевчука и членов его семьи, на основании заявления самого Шевчука, является «защитой, которую предоставляют всем, кто находится на территории Республики Молдова, независимо на гражданства».

Корреспонденту портала ТРИБУНА Николай Негру заявил, что «если господин Шевчук обратился в органы прокуратуры за защитой, то государство обязано ему эту защиту обеспечить».

«Это юридическая проблема. Прокуратура должна принять меры, невзирая на то, является ли обратившийся гражданином Республики Молдова. Государство обязано обеспечить защиту тех, кто находится на территории страны», — заявил аналитик.

Вместе с тем, Негру проанализировал и меры, которые могут быть приняты в отношении бывшего тираспольского лидера.

«Здесь могут быть и политические толкования. Почему бы не привлечь его за сепаратизм, за препятствование работе румынских школ на левом берегу Днестра. Здесь нужен комплексный подход, потому что если арестовать Шевчука, тогда нужно будет арестовывать и Красносельского. Существуют принципы. Нельзя одного обвинять в сепаратизме, а к другому относиться как к равному», — отметил Негру.

Михаела Коноваль