Заявление: Дорин Киртоакэ будет оправдан!

Вице-председатель Либеральной партии (ЛП) Валерий Мунтяну утверждает, что отстранение Дорина Киртоакэ от должности генпримара Кишинева «было произведено незаконно», примар будет оправдан, и «этот случай пополнит список беззаконий в этом деле».

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на просьбу высказать свое мнение относительно шансов Дорина Киртоакэ вернуться на свою должность, после того как его адвокатам удалось обжаловать решение суда в Апелляционной палате, Мунтяну сослался на дело примара Оргеева Илана Шора, «который уже приговорен, но не отстранен от должности».

«Мы не можем давать оценки правосудию, но согласно логике, считаем, что отстранение было незаконным», — заявил он. По мнению либерала, в случае Дорина Киртоакэ отстранение было слишком жесткой мерой. «С юридической точки зрения, прокуроры и судьи приняли очень смелое решение, потому что если Дорин Киртоакэ будет оправдан, а мы верим в это, эти злоупотребления пополнят список беззаконий в этом деле», — отметил Мунтяну.

Напоминаем, что адвокаты Дорина Киртоакэ обжаловали в Кишиневской апелляционной палате решение первой инстанции об отстранении его от должности генпримара столицы.

Миаела Коноваль