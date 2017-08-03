Канду о Рогозине: Мы ответим каждый раз тем, кто оскорбляет граждан Молдовы

Председатель Парламента Андриан Канду отметил, что нынешние власти не согласятся никогда с действиями или заявлениями, которые наносят ущерб имиджу страны и оскорбляют граждан Республики Молдова. ,,Мы ответим каждый раз, а ответом для Рогозина состоит в том, что он стал персоной нон-грата на территории Республики Молдова. Он не может более въехать и не может проехать через Республику Молдова“, заявил руководитель Парламента на пресс-конференции, передает IPN.

Андриан Канду отметил, что молдавские власти оповестили официально органы власти Российской Федерации, что так называемые мероприятия на левом берегу Днестра не авторизированны, а все лица, которые поедут на так называемый праздник, то ли как журналисты, артисты или официальные лица, будут возвращены обратно домой. ,,Нам нечего отмечать или праздновать. Мы вспоминаем конфликт 1992 года и людей, которые отдали свои жизни за независимость страны”, заявил Андриан Канду.

Руководитель Парламента сказал, что Игорь Додон знал об этих проблемах, а Дмитрий Рогозин знал об отношении Кишинева и что ему не позволят нарушать коммунитарное воздушное пространство. По его словам, то, что он сел в рейсовый самолет, ставя под угрозу жизнь пассажиров, это уже провокация. Затем он опять прибег к провокации, когда назвал комбатантов фашистами, а переговоры с государственными органами – торгашеством.

Андриан Канду сказал также, что молдаване имеют свое достоинство, они воевали за независимость, суверенитет и территориальную целостность. По его словам, не требуется ничего другого, кроме как корректное поведение, уважение и развитие отношений таким подходом.

Правительство приняло в среду, 2 августа, решение о применении запретительных мер, в результате которых вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин объявлен нежелательным лицом на территории Республики Молдова. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбур, Рогозин сделал много публичных заявлений, которые носят недружественный, порочащий и оскорбительный характер в адрес Республики Молдова и ее народа. Галбур сослался на интервью, которое Дмитрий Рогозин предоставил телеканалу „Россия 24”, в котором он позволил себе давать порочащие оценки в адрес Республики Молдова и ее граждан. Российский вице-премьер дал также оскорбительные оценки и в адрес органов власти Республики Молдова.