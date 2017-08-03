Додон: Объявление Рогозина персоной нон грата это акт политической несостоятельности

Президент Республики Молдова Игорь Додон утверждает, что решение молдавских властей от 2 августа об объявлении вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Республике Молдова это большой акт политической несостоятельности. В сообщении в фесбуке глава государства написал со Святой Горы Афон, где находится до 4 августа, что решение не в пользу Республики Молдова и молдавских граждан, передает IPN.

„Я не знаю, если власти делают это по своему усмотрению, или, скорее, ими руководят как марионетками из-за Океана. Одно ясно, они вовлекли Молдову в беспрецедентный за последнюю четверть века дипломатический и геополитический конфликт. К сожалению, для Молдовы и для ее граждан эта власть ведет страну с максимальной скоростью к серьезной политической и геополитической катастрофе. Когда нас прижмет, мы почувствуем все последствия на долгие годы”, пишет Игорь Додон.

По словам главы государства, восстановление хороших отношений с Россией, за которые выступает в качестве президента Республики Молдова, составляет для десятков тысяч молдавских сельхозпроизводителей и рабочих шанс получить рабочие места и доходы от экспорта. „Однако парламентское большинство, правительство и Демократическая партия делают все возможное, чтобы сорвать эти экономические и социальные перспективы. Скомпрометированы и переговоры с Тирасполем”, пишет глава государства.

Правительство утвердило 2 августа решение о применении ограничительных мер, через которых вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин был объявлен нежелательным лицом на территории Республики Молдова. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура, Рогозин сделал несколько публичных заявлений, которые носят недружественный, порочащий и оскорбляющий характер в адрес Республики Молдова и его народа. Кроме того, российский вице-премьер сделал оскорбительные оценки и в адрес молдавских властей.