Республика Молдова является очень уязвимой по отношению к Российской Федерации, мнения

Многое из сказанного выше о ДПМ может быть сказано и о другом претенденте на власть, ПСРМ, которая столь же решительна в своих проектах и шагах, действует столь же рискованно, идя „по лезвию ножа”, но в противоположном направлении. Как отразится на нашей жизни после 2018 года возможный „коктейль Молотова” ДПМ–ПСРМ?

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Инициаторы изменения избирательной системы выиграли партию с огромным преимуществом. Шахматную партию в стиле международного гроссмейстера, со многими заранее просчитанными ходами и домашними заготовками. Симфонию, исполненную всеми инструментами оркестра точно по нотам, безукоризненно, во многих случаях – артистами, просочившимися в зрительный зал, симфонию под вдохновенным управлением дирижёра, в основном находившегося за кулисами. Или, как было сказано: хорошо экипированный и крепко спаянный караван, который уверенно идёт к намеченной цели, сопровождаемый лаем крупных и мелких собак.

Угроза реальная или воображаемая?

Откуда же тогда ощущение тревоги, даже опасности? Из-за тех последствий, которые будет иметь эта важная реформа избирательной системы, и о которых предупреждают её внутренние и внешние противники? Не в такой степени, потому что её последствия станут совершенно ясны не ранее конца следующего года или даже спустя многие годы. Скорее, причиной этого ощущения является именно этот почти совершенный стиль достижения политических целей, к которому мы не слишком привыкли за последние годы обтекаемых заявлений и действий политиков, стычек между правящими партиями, а также между ними и оппозицией. Какая столь организованная сила надвигается или уже пришла в Молдову, как она будет использована, кем, в чьих интересах? Ангел или Демон сошёл к нам?

Возможно, что тот способ, посредством которого была управлялась ситуация вокруг избирательной системы, прольёт некоторый свет и на то, каким образом будет управляться Молдова в ближайшие годы. Быть может, тот способ, с помощью которого осуществлялось продвижение новой избирательной системы, стал символом, предвестником самой той политической силы/сил, которые намереваются управлять Молдовой. Поэтому, на данном этапе, нам будет полезнее более внимательно рассмотреть не то, что сделали инициаторы изменений, в особенности Демократическая партия Молдовы (потому что мы пока ещё не можем дать этому абсолютно объективную оценку), а то, как они сделали своё дело.

Необычные способности и запрещённые методы

Так, нельзя не оценить организаторский потенциал ДПМ на этапах планирования и достижения поставленной перед собой цели, как и на этапе популяризации достигнутого результата после „свершившегося факта”. Абсолютным новшеством для Молдовы последних восьми лет является ситуация, когда что-то делается по профессионально разработанному плану. Говорят, что большая заслуга в этом принадлежит лидеру партии, теперь уже – и формальному, Владу Плахотнюку. При всём уважении к противникам проекта об изменении избирательной системы, никто из них не сумел подняться до такого уровня организованности, и неизвестно, будет ли кто-то в состоянии достичь аналогичного уровня при схожих обстоятельствах.

Однако, оппоненты могут быть правы, по крайней мере частично, когда говорят, что ДПМ применила запрещённые законом методы, ресурсы и финансы для достижения своих целей. И здесь может идти речь о переходе (или почти переходе) через одну из красных линий.

Подлинные ожидания и спекуляции на их тему

ДПМ сумела лучше кого-либо ещё определить и воспользоваться имеющимися у общества ожиданиями изменений, как в целом, так и ожиданиями смены политического класса – в частности, как условия общих изменений. Кто из нас, членов общества, не желал изменений в том, как нам приходится жить, и в том, как государство защищает нашу жизнь и интересы? На кого не наложило своего отпечатка разочарование в результатах политического класса?

С другой стороны, Демпартию обвиняют в манипуляциях и неискренности в рамках диалога с обществом, потому что она кардинальным образом поменяла исходные данные этого диалога. Большая кампания по продвижению изменений в избирательной сфере, основанная на хорошо подготовленных технологиях, базировалась главным образом на праве граждан отзывать депутатов, не справившихся со своими обязанностями. В окончательном варианте закона это положение отсутствует. Тем самым, в нормальных условиях, больше нельзя ссылаться на широкую поддержку обществом этих радикальных и сомнительных изменений. Инициатива выглядела бы более искренней, если бы новые положения вступали в силу в следующем избирательном цикле, а не уже на парламентских выборах 2018 года. А результат, пусть и частично, но основанный на неискренности и манипуляциях, не может оказаться благотворным для всех и не способен защитить красные линии, отделяющие сугубо политические интересы от интересов общества.

Политическая виртуозность и угроза кровопролития

ДПМ удалось добиться очень широкого консенсуса в молдавском парламенте для принятия соответствующего закона, а подобные консенсусы были очень редки в истории законодательного органа страны. Демпартия сумела превратить прежних противников в своих союзников, изолировать тех союзников, которые не приняли её предложение, заручиться поддержкой главной оппозиционной силы – ПСРМ – в условиях наличия достаточного количества голосов, чтобы принять закон силами одной лишь мажоритарной коалиции. Ситуацию с принятием, промульгированием и опубликованием закона в Monitorul Oficial, с его вступлением в силу в рекордно короткий срок, можно было бы счесть актом политической виртуозности, не будь у этой ситуации ряда иных аспектов.

Похоже, что впервые в истории страны власти защитили себя от массовых протестов против принятия закона массами других людей, расположившимися прямо у дверей парламента. Даже если поверить Демпартии, утверждающей о своей полной непричастности к организации митинга в поддержку принятия закона, добропорядочная правящая партия обязана была избежать ситуации, при которой, пусть и чисто потенциально, в схватке между двумя группами демонстрантов могла пролиться кровь. Была ли пересечена красная черта в этом случае? Прошли ли власти и здесь „по лезвию ножа”? Оппоненты также заявляют о не самых благочестивых методах достижения „широкого парламентского консенсуса”, таких как подкуп, шантаж, давления, аресты. Даже если всё это – полная неправда, важно широко сложившееся в обществе восприятие, согласно которому дела обстоят именно так. А это в любом случае означает, что в других областях красные линии уже пересечены, либо им угрожает эта опасность.

Множество шагов, за исключением одного

ДПМ приложила крайне много усилий для того, чтобы учесть рекомендации Венецианской комиссии, больше в подобных ситуациях не было сделано никем, и не известно смог бы кто-то другой сделать больше. Демпартия проявила понимание того факта, что её усилия имеют ключевое значение для отношений практически со всеми партнёрами по развитию, а значит – и для судьбы европейского курса страны, проводником которого она, по её собственным заявлениям, является. Очень солидные делегации направленные в Венецию и Брюссель, широкие, беспрецедентно широкие дискуссии под эгидой парламента и ряда НПО – таковы лишь некоторые показательные примеры.

Но ДПМ не сделала главного шага, чтобы соответствовать ожиданиям партнёров по развитию, одинаковым ожиданиям всех партнёров по развитию – не отказалась или, хотя бы, не отложила принятие закона, а это, очевидно, означает приближение к ещё одной красной черте. Достигнутый в парламенте консенсус был техническим, основанным на политической конъюнктуре, но он вызвал ещё больший раскол в и так разделённом молдавском обществе. В этом повинны политические противники властей, не принявшие приглашение к участию в дебатах, но в равной мере это говорит о нежелании или неспособности правящей партии (спрос с которой всегда больше, чем с оппозиции) обеспечить консенсус по существу, а не только на техническом уровне. Возможно, ещё более тревожным фактом для партнёров по развитию стало нежелание или неспособность властей наладить основанный на консенсусе диалог со многими НПО, обладающими большим экспертным потенциалом. Эти неправительственные организации выступили против изменения избирательной системы, как минимум – против изменения в предложенной властями форме. При этом они пользуются большим доверием у тех же партнёров по развитию. Косвенно об этом говорит о намерении сократить доступ многих НПО к внешнему финансированию, в соответствии с образцами, которые не приветствуются развитыми демократиями. Ещё одна красная линия просматривается на горизонте?

Геополитическое актёрство и его риски

Впервые в истории страны ДПМ превратила Республику Молдова из объекта международных отношений в их субъект, из зрителя – в актёра, в том числе в рамках геополитических игр между Востоком и Западом. Например, впервые Молдова присвоила себе активную, решительную роль в отношениях с Российской Федерацией, при том, что ранее она едва реагировала на, во многих случаях, недружественные действия Москвы. Высылка дипломатов, запрет российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину прибыть в Молдову на военном самолёте, а также запрет некоторым российским депутатам и артистам прибыть в приднестровский регион для участия в мероприятиях, организуемых сепаратистским режимом в одностороннем порядке – таковы лишь последние примеры. Но самым заметным шагом стала недавно принятая парламентом Декларация с официальным требованием к Российской Федерации вывести свои войска, незаконно находящиеся на территории Молдовы и служащие опорой для сепаратистского режима в зоне своей дислокации. Подобного документа до сих пор не существовало, и это означает, что только сейчас заинтересованное международное сообщество получило официальный мотив для оказания поддержки Молдове в этом ключевом вопросе.

Но есть много признаков того, что эту позицию молдавские власти заняли в связи со своей заинтересованностью в смене избирательной системы. По крайней мере, обе темы представители Кишинёва продвигали вместе и практически одновременно, как в Брюсселе, так и в Вашингтоне. Таким образом, у нас есть основания подозревать власти в намерении спекулировать интересом Запада в отношении России, чтобы заручиться его поддержкой для своего политического проекта по изменению избирательной системы. А в геополитических вопросах спекулятивный подход сопряжён с такими рисками, с которыми Кишинёв может не справиться. Рисками различного характера, в том числе военного.

Коктейль Молотова

Решительный, профессиональный с политической точки зрения, но часто очень рискованный, „на лезвии ножа”, образ действий, который до сих пор использовала ДПМ внутри страны и на внешней арене для разрешения ситуации с избирательной системой, способен навести нас на ряд ответов по поводу перспектив молдавских граждан, молдавского общества и государства Республика Молдова в том случае, если Демпартия достигнет одной из необъявленных целей электоральной реформы: удержит власть в своих руках и, возможно, расширит своё политическое влияние в стране.

Многое из сказанного выше о ДПМ может быть сказано и о другом претенденте на власть, ПСРМ, которая столь же решительна в своих проектах и шагах, действует столь же рискованно, идя „по лезвию ножа”, но в противоположном направлении. Как отразится на нашей жизни после 2018 года возможный „коктейль Молотова” ДПМ–ПСРМ?

Насколько прав был представитель одного из партнёров по развитию, посольство Соединённых Штатов Америки в Кишинёве, заявившее, что „принятие пересмотренного Кодекса о выборах ставит под сомнение заявленную правительством цель в виде демократического и европейского будущего для жителей Молдовы”?

Валериу Василикэ, IPN