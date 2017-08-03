Жители Молдовы смогут увидеть астрономический феномен

Метеоритный дождь Персеиды достигнет в этом году максимальной интенсивности в ночь с 12 на 13 августа. Персеиды можно увидеть каждый год между 17 июля и 24 августа. Обычно пик их интенсивности приходится на период с 9 по 13 августа.

Чаще всего, в течение часа можно увидеть в среднем 80 метеоритов, но в прошлом году, например, можно было заметить даже 200 метеоритов в час, сообщает stirilocale.md.

В этом году большинство метеоритов можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 августа. К сожалению, в отличии от прошлого года, в 2017 можно будет увидеть меньше "падающих звезд". Причиной тому - яркая Луна, которая скроет часть метеоритов.

Персеиды являются остатками хвоста кометы Свифта - Таттла. Эти фрагменты пересекаются каждый год с орбитой Земли, образуя "звездный дождь".

Остатки кометы, которые очень малы, вспыхивают во время контакта с земной атмосферой и озаряют ночное небо. Большинство фрагментов размером с песчинку, поэтому не представляют никакой опасности.

Для того, чтобы увидеть метеориты, нужно находиться в очень темной зоне, желательно за чертой города. Необходимо около 30 минут, чтобы наши глаза привыкли к темноте и мы смогли увидеть "падающие звезды".