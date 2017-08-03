Рогозин вербовал добровольцев, готовых воевать на стороне сепаратистов в Приднестровье

Последнее заявление, вызывавшее возмущение Кишинева, Дмитрий Розозин сделал в интервью телеканалу Россия-24. Упомянул он переговоры в Москве, в которых участвовала делегация молдавского правительства. Походило это, по словам Рогозина, на "цыганщину".

В том же интервью Рогозин коснулся ситуации в Приднестровье и в очередной раз прибег к угрозам.

На прошлой неделе российский вице-премьер намеревался побывать в Приднестровье на праздновании 25-й годовщины миротворческой операции на Днестре. На самолет не пустили в воздушной пространство Румынии. Рогозин написал в соцсетях, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров. Ждите ответа, гады", - добавил он.

Еще одно громкое заявление Рогозин сделал в 2013 году - на несколько месяцев до того, как Молдова подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

А в 2008-м вышла в свет автобиографическая книга Рогозина, где он написал, что вербовал добровольцев, готовых воевать на стороне сепаратистов в Приднестровье. Он рассказал, что впервые попал в Приднестровье в мае 92-го года. Затем уехал в Москву и вскоре вернулся в составе русско-украинского отряда. Сепаратистов он назвал победоносным народом, который лишили права на самоопределение, отказавшись признавать независимость Приднестровья.

Дмитрий Рогозин стал вице-премьером России в 2011 году. До этого был постоянным представителем России в НАТО. В 12 году он был назначен постоянным представителем российского президента в Приднестровье, открыто поддерживая тираспольскую администрацию.