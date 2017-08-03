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Политика
Муниципального советника Олега Онищенко подозревают в мошенничестве
03.08.2017

Муниципальный советник Олег Онищенко стал фигурантом еще одного уголовного дела - о мошенничестве и подделке документов. По нескольким адресам в Кишиневе сегодня провели обыски.

Информацию подтвердили в Национальном инспекторате расследований. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, Олега Онищенко задержали в мае по обвинению в коррупции. Тогда же ему выдвинули еще одно обвинение - в сопротивлении при аресте. Советник дважды пытался бежать  и нанес травму сотруднику НЦБК.


 
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