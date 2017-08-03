Муниципального советника Олега Онищенко подозревают в мошенничестве

Муниципальный советник Олег Онищенко стал фигурантом еще одного уголовного дела - о мошенничестве и подделке документов. По нескольким адресам в Кишиневе сегодня провели обыски.

Информацию подтвердили в Национальном инспекторате расследований. Подробности пока не сообщаются.

Напомним, Олега Онищенко задержали в мае по обвинению в коррупции. Тогда же ему выдвинули еще одно обвинение - в сопротивлении при аресте. Советник дважды пытался бежать и нанес травму сотруднику НЦБК.