Муниципального советника Олега Онищенко подозревают в мошенничестве

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Политика
Муниципальный советник Олег Онищенко стал фигурантом еще одного уголовного дела - о мошенничестве и подделке документов. По нескольким адресам в Кишиневе сегодня провели обыски.
Информацию подтвердили в Национальном инспекторате расследований. Подробности пока не сообщаются.
Напомним, Олега Онищенко задержали в мае по обвинению в коррупции. Тогда же ему выдвинули еще одно обвинение - в сопротивлении при аресте. Советник дважды пытался бежать и нанес травму сотруднику НЦБК.
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