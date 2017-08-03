Мнение: Вскоре Россия может прибегнуть к высылке молдаван

Республика Молдова очень уязвима со всех точек зрения по отношению к Российской Федерации. Россия, оперативным способом может прибегнуть к проверке документов лиц, которые находятся в России на работе и в течение нескольких дней или недель изгнать многих люди со своей территории.

Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV в контексте признания Дмитрия Рогозина нежелательным лицом, передает IPN.

Бывший член Объединенной контрольной комиссии Ион Ляху заявил, что молдавские граждане болезненно воспримут изгнание соотечественников из Российской Федерации. По его словам, может быть затронут и экспорт сырья, сельскохозяйственной продукции. „Самой опасной для нас является ситуация, связанная со школами с преподаванием на молдавском языке на левом берегу Днестра, которые подпадут под большое давление”, - сказал Ион Ляху. Кроме того, фермеры из шести молдавских населенных пунктов левобережья Днестра могут остаться без сельскохозяйственных земель, которые являются источником их существования.

Эксперт в области безопасности Росиан Василой приветствует решение правительства в отношении Дмитрия Рогозина, но оно слишком задержалось, ведь российский вице-премьер на протяжении своей деятельности не раз делал оскорбительные заявления в адрес граждан Республики Молдова. „Хочется верить, что все то, что произошло, вписывается в ряд действий в контексте реинтеграции страны, потому что за эти 25 лет Республика Молдова не имела четкой концепции. Следующий шаг в том, чтобы власти представили четкую концепцию, которая должна стать предметом консультаций с общественностью. Необходимо проинформировать общественность и добиться национального консенсуса касательно того, как мы видим реинтеграцию. Только в этом случае можно будет говорить о том, что власти действуют последовательно, что это решение не было принято в региональном, политическом контексте”, - сказал Росиан Василой.

Правительство утвердило в среду, 2 августа, решение о применении ограничительных мер, объявив вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина нежелательным лицом на территории Республики Молдова.