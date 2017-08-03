Одноклассника Киртоакэ Игоря Гамрецкого приговорили к 2 годам тюрьмы

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Суд столичного сектора Буюканы в четверг приговорил экс-главу управления транспорта столичной примэрии Игоря Гамрецкого к двум годам лишения свободы.
"Суд постановил признать Игоря Гамрецкого виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 42, частью 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса Республики Молдова. На основании этой нормы приговорить Игоря Гамрецкого к тюремному заключению на 2-летний срок с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишить права занимать публичные должности на три года", — зачитала решение инстанции судья Галина Москальчук.
По ее словам, "предварительная мера в виде судебного контроля сохранится до вступления в силу приговора. Срок приговора будет отсчитываться с момента провозглашения окончательного приговора".
Вердикт суда Гамрецкий может опротестовать в Апелляционной палате.
"Ожидал не такого строгого наказания. Буду продолжать защищать свои права и дальше", — сказал журналистам Гамрецкий.
Его, а также вице-примара Нистора Грозаву, экс-муниципального советника Геннадия Иващенко, трех администраторов парковочных компаний, а также бизнесмена, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя, задержали в конце апреля.
По данным следствия, в июне 2015 года управление общественного транспорта и путей сообщения мэрии Кишинева объявило о тендере по строительству платных парковок в столице. Сообщается, что обязательные требования к компаниям, которые должны были участвовать в тендере, немотивированно завысили. Претендентов на участие в тендере оказалось 16, однако заявки подали лишь две фирмы — компания-нерезидент "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" и компания-резидент ООО "Sizif-L". Последнюю исключили, так как не был представлен полный пакет необходимых бумаг. В НАЦ отметили, что уголовное дело открыто по подозрению в том, что вице-мэр Кишинева подписал контракт без утверждения данного документа муниципальным советом. Местное законодательство предполагает, что подобные контракты сначала обсуждаются, а затем передаются на рассмотрение и последующее утверждение в мунсовет.
В ходе следствия отмечены периодические встречи ряда ответственных лиц мэрии с бизнесменом, который тайно управлял компанией-победителем тендера, а также другими парковками и некоторыми офшорами. Также, по данным НАЦ, собраны доказательства, что тендер был проведен с нарушениями, а чиновники мэрии и представители компании-победителя действовали сообща.
После этих арестов в рамках расследования дела последовало и задержание примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Как выяснили следственные органы, Гамрецкий гарантировал победу в тендере за 26% уставного капитала соответствующей компании. Тогда он обещал убедить столичного градоначальника отдать победу именно этой фирме. В итоге, как сообщают в Генпрокуратуре, Киртоакэ согласился на сделку при условии, что обещанную долю в компании они разделят с Гамрецким пополам – по 13% уставного капитала.
Позже дело на начальника управления транспорта кишиневской примэрии выделили в отдельное производство. Поскольку он признал вину, то прокурор потребовал для него меньший срок заключения – 2 года. Первоначально сообщалось, что экс-чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы.
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