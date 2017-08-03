Одноклассника Киртоакэ Игоря Гамрецкого приговорили к 2 годам тюрьмы

Суд столичного сектора Буюканы в четверг приговорил экс-главу управления транспорта столичной примэрии Игоря Гамрецкого к двум годам лишения свободы.

"Суд постановил признать Игоря Гамрецкого виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 42, частью 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса Республики Молдова. На основании этой нормы приговорить Игоря Гамрецкого к тюремному заключению на 2-летний срок с исполнением наказания в пенитенциаре полузакрытого типа, а также лишить права занимать публичные должности на три года", — зачитала решение инстанции судья Галина Москальчук.

По ее словам, "предварительная мера в виде судебного контроля сохранится до вступления в силу приговора. Срок приговора будет отсчитываться с момента провозглашения окончательного приговора".

Вердикт суда Гамрецкий может опротестовать в Апелляционной палате.

"Ожидал не такого строгого наказания. Буду продолжать защищать свои права и дальше", — сказал журналистам Гамрецкий.

Его, а также вице-примара Нистора Грозаву, экс-муниципального советника Геннадия Иващенко, трех администраторов парковочных компаний, а также бизнесмена, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя, задержали в конце апреля.

По данным следствия, в июне 2015 года управление общественного транспорта и путей сообщения мэрии Кишинева объявило о тендере по строительству платных парковок в столице. Сообщается, что обязательные требования к компаниям, которые должны были участвовать в тендере, немотивированно завысили. Претендентов на участие в тендере оказалось 16, однако заявки подали лишь две фирмы — компания-нерезидент "EME PARKLEITSYSTEM GmbH" и компания-резидент ООО "Sizif-L". Последнюю исключили, так как не был представлен полный пакет необходимых бумаг. В НАЦ отметили, что уголовное дело открыто по подозрению в том, что вице-мэр Кишинева подписал контракт без утверждения данного документа муниципальным советом. Местное законодательство предполагает, что подобные контракты сначала обсуждаются, а затем передаются на рассмотрение и последующее утверждение в мунсовет.