Посол Негуца был приглашен в российское Министерство иностранных дел

Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца был приглашен в Министерство иностранных дел России. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин выразил молдавскому дипломату решительный протест в связи с принятым решением молдавского правительства об объявлении персоной нон-грата заместителя председателя Правительства Росийской Федерации Дмитрия Рогозина на территории Республики Молдова, передает IPN.

Как отмечает Министерство иностранных дел Российской Федерации, было подчёркнуто, что российская сторона на протяжении последних лет последовательно работает над развитием активных отношений с Республикой Молдова. Отмечены принятые меры в торгово-экономической области. С этим контрастируют ,,безответственные шаги Кишинева, направленные на сознательный подрыв двусторонних российско-молдавских отношений”. Было особо отмечено, что в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран.

,,Складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль ,,правофлангового” в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против Российской Федерации. Все это вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ. Более того, вынуждены обратить внимание, что подобные опасные действия могут иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом. Это особенно актуально в контексте продолжающихся попыток ряда молдавских политиков искусственно обострить ситуацию вокруг приднестровского урегулирования”, отмечается в ноте российского МИД-а.

Правительство приняло в среду, 2 августа, решение о применении запретительных мер, в результате которых вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин объявлен персоной нон-грата на территории Республики Молдова. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура, Рогозин сделал ряд публичных заявлений, которые носят недружественный, порочащий и оскорбительный характер в адрес Республики Молдова и ее народа. Галбур сослался на интервью, которое Дмитрий Рогозин предоставил телеканалу „Россия 24”, в котором он позволил себе давать порочащие оценки в адрес Республики Молдова и ее граждан. Российский вице-премьер дал также оскорбительные оценки и в адрес органов власти Республики Молдова.