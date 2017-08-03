Гимпу о Рогозине: Власти Молдовы позаимствовали мужество лично у меня

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу прокомментировал решение об объявлении Дмитрия Рогозина "нежелательным лицом" в Республике Молдова.

Михай Гимпу отметил, что это хорошее решение. По его словам, власти позаимствовали мужество у либералов и лично у него, сообщает unimedia.info.

- Пришло и время, потому что позволять человеку постоянно тебя оскорблять, приходить и стрелять в твоих соотечественников, в то время как ты открываешь перед ним двери и растягиваешь ковер, большой стыд, - заявил Гимпу во время мероприятия, которое проходит на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе.

Глава либералов заметил, что со временем все партии начинают продвигать идеи Либеральной партии.

Напоминаем, что МИДЕИ Молдовы объявило российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Республике Молдова.

Решение было принято после того, как Дмитрий Рогозин сделал ряд недружественных, очерняющих и оскорбительных комментариев в адрес Республики Молдова.

28 июля самолет, в котором находился Дмитрий Рогозин, был вынужден вернуться в Москву в связи с запретом румынских властей на пролет над своей территорией.

Рогозин пообещал ввести санкции против лиц, которые не позволили приземлиться его самолету. МИД Российской Федерации квалифицировал действия Румынии как "провокацию".

Депутат европарламента Моника Маковей объяснила решение румынских властей, тем, что Рогозин входит в список лиц, санкционированных ЕС.

Министр национальной обороны Румынии Адриан Цуцуяну квалифицировал действия российского вице-премьера как "абсолютно неправильные"

Игорь Додон и Дмитрий Рогозин должны были принять участие в совместном праздновании 25-й годовщины миротворческой операции на Днестре.