Анатол Шалару: Либеральная партия сегодня не может быть реанимирована

Либеральная партия в настоящее время не может быть реанимирована. По крайней мере, не в нынешнем составе с Михаем Гимпу. Об этом заявил исполнительный председатель Партии национального единства, бывший член Либеральной партии Анатол Шалару в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

По его словам, ЛП не может быть реанимирована, даже если генпримар Кишинева продемонстрирует свою невиновность, тем более что он до ареста хотел выйти из партии. „Либеральная партия была дискредитирована не только с идеологической точки зрения, но и с моральной точки зрения. ЛП, многие ее лидеры, ассоциируются с коррупцией”, - сказал Анатол Шалару. По его мнению, по этой причине Михаю Гимпу будет трудно доказать, что он честный человек.

В отношении возглавляемой им партии, Анатол Шалару отметил, что формирование попадет в парламент после выборов 2018 года, если ее почетный председатель Траян Бэсеску будет иметь гражданство Республики Молдова, и будет баллотироваться в депутаты. „Траян Бэсеску будет участвовать в кампании, будет ездить с нами по всей стране”, - сказал политик.