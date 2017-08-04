Водители оплатят по другому штрафы за нарушения зафиксированные видеокамерами

С 7 августа водители, которые будут нарушать правила дорожного движения, не будут выплачивать налагаемые штрафы на основании писем, поступивших в результате записей, осуществляемых Единым центром по мониторингу и координации движения Национальной патрульной инспекции через видео-камеры.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, цитируемом IPN, в результате изменения процедуры уплаты, код из 16 цифр, предназначенный для расчетов в интернете, будет исключен из присланной Единым центром повестки, а люди не будут иметь возможность оплачивать штрафы на основании электронных отчетов о констатации правонарушений в области дорожного движения.

Только до 7 августа в адрес водителей, которые совершили правонарушения, зафиксированные с помощью системы видеонаблюдения, будут отправлены указанные повестки, содержащие штрих-код из 16 цифр, позволяющий указанным лицам осуществление расчетов на их основе, соответственно, оплатить предусмотренные штрафы.

Впоследствии люди, которые будут проинформированы о нарушениях, зарегистрированных системой видеомониторинга трафика через письма, которые не будут иметь штрих-код из 16 цифр, должны будут явиться в Единый центр или в Территориальные инспектораты полиции по месту жительства для составления протокола о правонарушении в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, на основании которого, впоследствии может быть осуществлена оплата.