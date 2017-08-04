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Экономика
Спрос на золото падает по всему миру
04.08.2017

Мировой спрос на золото в первом полугодии 2017 года упал в годовом выражении на 14 процентов, до 2004 тонн. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту.

Спрос на золото сокращается из-за падения притока драгметалла в биржевые инвестиционные фонды.

Центральные банки стран продолжают покупать драгоценный металл, но более скромными темпами, чем в последние годы, отмечается в докладе.

Во втором квартале 2017-го в годовом выражении они увеличили закупки на 20 процентов, до 94 тонн.


 
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