В первой половине года Молдова экспортировала в Евросоюз товаров на сумму $540 млн

Товаров на 550 млн долларов поставила в первые полгода Молдова на европейские рынки. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает министерство экономики. Всего в страны ЕС экспортировали 63% товаров из общего объёма поставок. Большую часть продукции продали в Румынию, Италию, Германию и Великобританию.

По данным минэкономики, с января по июнь Молдова экспортировала в страны ЕС примерно 150 тысяч тонн пшеницы. Это вдвое больше установленной квоты. Свыше 80 тысяч тонн кукурузы и 24 тысячи тонн ячменя.

Кроме того, на рынки сообщества поставили 21 тысячу тонн сахара, четыре тысячи тонн столового винограда и две с половиной тысячи тонны яблок. А из стран Евросоюза в первые полгода наша страна импортировала товаров общей стоимостью 880 миллионов долларов. Это на 17% больше, чем годом ранее.