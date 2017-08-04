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Экономика
В первой половине года Молдова экспортировала в Евросоюз товаров на сумму $540 млн
04.08.2017

Товаров на 550 млн долларов поставила в первые полгода Молдова на европейские рынки. Это на 15% больше, чем годом ранее, сообщает министерство экономики. Всего в страны ЕС экспортировали 63% товаров из общего объёма поставок. Большую часть продукции продали в Румынию, Италию, Германию и Великобританию.

По данным минэкономики, с января по июнь Молдова экспортировала в страны ЕС примерно 150 тысяч тонн пшеницы. Это вдвое больше установленной квоты. Свыше 80 тысяч тонн кукурузы и 24 тысячи тонн ячменя.

Кроме того, на рынки сообщества поставили 21 тысячу тонн сахара, четыре тысячи тонн столового винограда и две с половиной тысячи тонны яблок. А из стран Евросоюза в первые полгода наша страна импортировала товаров общей стоимостью 880 миллионов долларов. Это на 17% больше, чем годом ранее.


 
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