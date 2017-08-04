Красносельский: Мы хотим жить с Молдовой, как добрые соседи, но не вместе

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский дал интервью телеканалу «Россия 24». Речь шла о попытках властей Молдовы убрать любыми, в том числе военными, средствами российское присутствие с территории Приднестровья.

Вадим Красносельский заметил, что Россия до сих пор не дала оценку этому решению Конституционного суда Молдовы. Все остальные действия молдавского руководства, в том числе решение парламента о замене миротворческой миссии на берегах Днестра иным форматом, он считает следствием заявления, сделанного на конституционном уровне, пишет novostipmr.com.

«Этими решениями Молдова указывает на избранный ею западный ориентир, – уверен лидер Приднестровья . – Они весьма опасны, но не нарушат приднестровскую коммуникацию с Россией, не остановят переговорный процесс».

Говорили в студии о нарушенных договоренностях и односторонних шагах, которые Приднестровье, демонстрируя конструктивный подход, делает навстречу молдавской стороне, а Молдова, в свою очередь, действует лишь в ущерб Приднестровья.

"В Молдове работает пропагандистская машина, которая настраивает людей на то, что Приднестровье не любит Молдову и молдаван. Это неправда. Я с уважением отношусь и к Молдове, и молдавскому народу, но это не означает, что мы должны быть вместе. Это означает только одно: мы должны быть добрыми соседями. Ведь если говорить о независимости Приднестровья,то необходимо кратко напомнить, как эта независимость возникла. Приднестровье появилось во время развала Советского Союза. Молдова сама разделила государство на два субъекта. Это Бессарабия и Приднестровье. За 27 лет мы доказали свое право на самостоятельную жизнь. У нас есть все структуры власти. У нас есть президент, Верховный Совет, исполнительная власть, судебная власть,Конституционный суд. У нас есть все необходимые правоохранительные структуры. Мы полностью контролируем ситуацию в республике. У нас хорошие экономические отношения и с Европейским союзом, и с Евразийским союзом."

Не осталось незамеченным в ходе диалога, что интерес к молдо-приднестровским отношениям всколыхнули события последних июльских дней, когда российских граждан не пустили на празднование 25-летнего юбилея ввода миротворцев в Приднестровье. Вадим Красносельский акцентировал внимание на том, что данный инцидент – лишь фрагмент многолетних непростых взаимоотношений.

«Я верю в здравый смысл. Приднестровский народ абсолютно нормально относится к Молдове, к молдавскому народу. Мы хотим жить, как добрые соседи, но не вместе», - сказал лидер Приднестровья.

По его мнению, действия Молдовы лишь накалили её отношения с Россией. «Это отношения политических элит. Знаете, чего бы я не желал? Я бы не желал ответных мер со стороны России, которые сказались бы на жизни простых людей», – добавил Красносельский.

Отдельно говорили в студии о том, на что Приднестровье планирует направить средства российской финансовой помощи, за которой обратилось руководство непризнанной республики. Вадим Красносельский отметил, что в Приднестровье к моменту смены руководства был огромный бюджетный дефицит, коллапс в банковской сфере, наличие «теневого» бюджета. Для прояснения положения были приглашены российские аудиторы. По итогам их работы ликвидированы «непрозрачные» схемы. Ведётся работа по сокращению бюджетных расходов. «Все эти изменения по своей сути являются реформой. На ее проведение нужны средства», – пояснил Вадим Красносельский.

Затронули в ходе беседы тему установления молдавских постов и возможных последствий их появления для экономики непризнанной республики. Говорили также о результативности работы формата «5+2». Вадим Красносельский считает, что одна из причин очередной паузы в его деятельности – позиция австрийского председательства ОБСЕ. Лидер Приднестровья подчеркнул, что Приднестровье и Россия неизменно выступают за продолжение работы данного формата.