О последствиях объявления Рогозина персоной нон-грата

Известный политический аналитик Ион Тэбырцэ считает, что решение правительства Республики Молдова объявить российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата – весьма смелый шаг.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Ион Тэбырцэ заявил, что «Дмитрий Рогозин неоднократно оскорбительно отзывался о Молдове».

«Считаю, что это решение можно назвать даже запоздалым, потому что его можно было принять еще в 2012-2013 гг. Приняв это решение, руководство Республики Молдова взяло на себя ответственность за этот шаг. Можно сказать, что решение было принято в ответ на требования гражданского общества. Власти наверняка просчитали все последствия этого шага», — отметил аналитик.

Также, на вопрос об ответных шагах Москвы, Ион Тэбырцэ заявил, что «здесь необходимо учитывать интересы РФ в Молдове, и стратегию отношений между нашими странами».

«Сейчас основным интересом России в Молдове является получение парламентского большинства пророссийской партией, которой на данный момент является ПСРМ. С этой точки зрения, России нужно просчитывать каждый шаг, и выбирать между ответными ударами по всей стране и снижением уровня популярности среди молдавского электората. Мы знаем свои слабые места в отношениях с Россией. Это вопрос трудовых мигрантов, рынок сбыта для наших товаров и энергетика. Не думаю, что будут введены новые эмбарго. Скорее всего, воспользуются методом кнута и пряника», — заявил Тэбырцэ.

Аналитик добавил, что скорее всего, Россия пойдет путем объявления санкций некоторым лицам и политическим партиям.

Андриана Кептине