Вступает в силу новое положение о регистрации автомобилей и прицепов

Автомобили и прицепы будут регистрироваться в соответствии с новым положением, опубликованным сегодня в «Monitorul Oficial» Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС.

Согласно документу, владельцы транспортных средств обязаны подать заявление на регистрацию, прежде чем они будут введены в обращение. Вместе с тем, в случае изменения каких-либо данных, записанных в свидетельстве о регистрации, его владелец обязан обратиться в орган-эмитент с просьбой о выдаче нового документа такого типа.

Автомобили, импортированные в Молдову, регистрируются на имя юридического, физического лица, на чье имя были оформлены таможенные документы. Это ограничение не распространяется на автомобили, импортируемые экономическими агентами, чей род деятельности связан с продажей автомобилей, а также на транспортные средства импортированных физическими лицами для передачи супругу, родителям, детям или предприятию, учредителями которой они являются.

Постоянная или временная регистрация транспортных средств осуществляется на основе следующих документов: заявления заявителя, документа, удостоверяющего право на собственность заявителя на транспортное средство или прицеп, документа, удостоверяющего личность заявителя, доказательства осуществления периодического технического осмотра и доказательства уплаты налога за пользование дорогами, копии документа обязательного страхования гражданской ответственности за ущерб, причиненный автомобилем в течение срока действия, таможенного документа, подтверждающего окончательный или временный ввоз для временной регистрации, в случае автомобилей или прицепов, импортированных а Молдову, подтверждения оплаты расходов, установленных компетентными органами по предоставлению услуг, доверенности, по необходимости, сведения об идентификации транспортного средства и подтверждения обязательной дополнительной оплаты, в соответствии с Законом о республиканском и местных

фондах социальной поддержки населения

Документ устанавливает и критерии для классификации транспортных средств, типов транспортных средств и кузовов, которые будут включены в технический паспорт.