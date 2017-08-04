Число безработных уменьшается

В течение первых шести месяцев текущего года число безработных, зарегистрированных в территориальных органах Национального агентства по вопросам занятости, снизилось на 15% по сравнению с первой половиной прошлого года.

Из общего числа безработных 10 000 человек ищут работу впервые, а почти 11 000 – или недавно потеряли работу, или возвращаются на работу после перерыва.

Больше всего затронуты безработицей мужчины – 55% от общего числа безработных. Большинство безработных – в возрасте от 30 до 49 лет. 65% безработных имеют начальное, гимназическое или среднее образование.

В первой половине года территориальные агентства занятости зарегистрировали 23,9 тыс. вакансий, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство вакансий были в промышленности, оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве, сфере государственного управления, образования и т.д.

В течение последних лет наиболее востребованной работодателями остается специальность швеи. На рынке труда сохранятся нехватка квалифицированных специалистов в области легкой промышленности, с такими специальностями как продавец, повар.

Работа с зарплатой 2000-3000 леев составляет 35% от числа вакансий, с зарплатой выше 3000 леев – 29%, с договорной зарплатой – 23%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого годом увеличилось число вакансий с заработной платой выше 3000 леев и уменьшилось число вакантных рабочих мест с более низкой заработной платой.

Зарегистрировано со статусом безработного 344 человека с ограниченными возможностями, на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

За отчетный период пособия по безработице получали 3400 человек, на 27% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.