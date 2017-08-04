Подробности визита Игоря Додона в Тегеран

Президент Республики Молдова Игорь Додон находится с визитом в Тегеране для участия в церемонии инаугурации переизбранного президента Ирана Хасана Роухани.

Об этом сообщил сам глава государства в социальных сетях, передает NOI.md.

У Игоря Додона предусмотрены встречи с высокопоставленными лицами из разных государств, также двусторонняя встреча с президентом Ирана.

«Молдова как маленькая страна должна развивать дружественные отношения со всеми государствами, чтобы обеспечить хорошее развитие своей экономики, благосостояние своих граждан. Я уверен, что развитие сотрудничества с Ираном в областях, представляющих общий интерес, пойдет нам только на пользу», пишет Додон.

Ранее глава государства заявил, что встретится и с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, объявленным персоной нон грата в Молдове.

До отъезда в Тегеран глава государства уехал в отпуск на несколько дней на Святой Афон в Грецию.