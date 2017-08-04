Доллар стоит меньше 18 леев. Удешевление иностранной валюты – временное, эксперт

По данным Национального банка Молдовы (НБМ), американский доллар равен в пятницу, 4 августа, 17,99 леям. В субботу и в воскресенье доллар будет стоить также 17,99 леев. На понедельник, 7 августа, НБМ установит стоимость валютного курса на основании межбанковских сделок.

Эксперт в области финансов Аналитического центра Expert-Grup Серджиу Гайбу отметил по просьбе IPN, что достигнутый ныне уровень американским долларом указывает на тенденцию укрепления национальной валюты. Экономист считает, что такие ситуации встречаются практически каждый год в конце лета – начале осени.

,,Именно в этот период растет экспорт фруктов и овощей. В то же время импорт незначителен, мы не нуждаемся в зарубежном потреблении. Население потребляет собственную продукцию. Обеспечивается, таким образом, сезонный торговый баланс, это влияет на предложение валюты в Республике Молдова”, сказал Серджиу Гайбу.

По словам эксперта, причиной удешевления американского доллара является также рост потока ремитентов. Население, которое выехало на строительные и сельскохозяйственные работы за границей, высылает больше денег домой.