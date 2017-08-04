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Спорт
Анастасия Никита стала вице-чемпионом мира среди молодежи
04.08.2017

Анастасия Никита завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по вольной борьбе среди молодежи, который прошел в финском городе Тампере. Она проиграла лишь японке Юзуру Кумано, передает IPN.

До последнего поединка в весовой категории 59 кг, Никита добилась трех  сенсационных побед: 8-6 против Жинг Жианг (Китай), 10-0 против Набиры Эсенбаевой (Узбекистан) и 7-4 против действующего чемпиона Европы среди молодежи Грасе Якоб Буллен (Норвегия). В прошлом году Анастасия заняла второе место на чемпионате мира среди кадетов.

В то же время борцы вольного стиля рано выбыли из соревнований на чемпионате мира среди молодежи в Финляндии. Единственный, кто добился одной победы, был Максим Карабаджак. Другие шесть молдавских спортсменов – Ион Топалэ, Петру Крэчун, Штефан Тону, Андриан Гросул, Дмитрий Чакуста и Самхан Джабраилов – проиграли еще в первых поединках.


 
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