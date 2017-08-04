Шалару: Гамрецкий может стать бомбой, которая приведет к разрушению Либеральной партии

Информация, которой владеет экс-глава Управления транспорта Игорь Гамрецкий, приговоренный к двум годам лишения свободы, может разрушить Либеральную партию. Такое мнение выразил исполнительный председатель Партии национального единства (ПНЕ) Анатол Шалару в эфире телеканала TVC21.

Недовольный приговором, Гамрецкий пригрозил «проблемами» своим коллегам.

Лидер ПНЕ считает, что информация, которой владеет Гамрецкий, может создать большие проблемы председателю ЛП Михаю Гимпу и его формированию.

«За четыре года, в течение которых я занимал пост министра транспорта, я не подписал ни одного контракта или указа за деньги. Я дал возможность институтам выполнять свою работу и отвечать за то, что они делают. Я не выполнял приказы: "Помоги этому или этому", поэтому спокоен. Гамрецкий — тип, который подписывал контракты, думаю, он большая головная боль для Гимпу и из-за него [лидер ЛП] не может спать. Возможно, Гамрецкий не просто так сказал то, что сказал и может дать старт полному разрушению ЛП. Это может привести к эффекту бомбы», — заявил председатель Партии национального единства.

Бывшего главу столичного управления транспорта Игоря Гамрецкого приговорили к двум годам лишения свободы. Такое решение принял суд столичного сектора Буюканы. Гамрецкий также ответил на вопрос о том, признает ли он свою вину.

«Я не думал что наказание будет настолько суровым. Буду отстаивать свои права до самого конца. Буду говорить во имя установления истины… У каждого свое мнение и свои взгляды на жизнь. Каждый в ответе за собственные поступки, и никто не собирается ни за кем нести груз чужой вины… Если я расскажу все, что знаю, то половине моих коллег придется покинуть свои должности. Чтобы не было так, что одни выглядят кристально чистыми, а другие — по уши в грязи».

По словам Анатола Шалару, мэр Кишинева якобы хотел покинуть Либеральную партию перед арестом.

«Известно, что Дорин Киртоакэ перед арестом подумывал о том, чтобы уйти из ЛП и начать собственный проект или основать партию. Дорин Киртоакэ больше не мог выдержать давления со стороны Михая Гимпу. Это не означает предательства. Если он создаст собственный проект, то это не будет предательством и он не должник Михая Гимпу. Наоборот, вся Либеральная партия в долгу у Дорина Киртоакэ», — добавил исполнительный председатель ПНЕ.

Шалару также заявил, что в настоящее время ЛП не может быть восстановлена, во всяком случае, «в действующем составе».

«Либеральная партия была дискредитирована не только с идеологической, но и моральной точки зрения. В ЛП многие лидеры ассоциируются с коррупцией», — добавил Шалару.

По его мнению, именно по этой причине Михаю Гимпу сложно доказать, что он честный человек