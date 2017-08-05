Намеченные показатели достигнут, но роста уровня жизни до 2020г. не ожидается

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Экономика
В последнем номере "Мониторул Офичиал" опубликовано постановление правительства №609/28.07.2017) об утверждении Бюджетного прогноза на среднесрочный период (2018-2020 годы).
Это анализ, основанный на макроэкономическом развитии страны, используемый для бюджетного планирования на 2018-ый и последующие годы, в соответствии со стратегическими приоритетами правительства. Утверждается, что прогноз разработан в соответствии с целевыми показателями и обязательствами, принятыми в Меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном с Международным валютным фондом 24 октября 2016 года. Также сказано, что прогноз преследует продвижение осмотрительной бюджетно-налоговой политики с осторожным профилем долга, сосредоточив, в то же время, внимание на выделении необходимых ресурсов на социальные расходы и расходы, стимулирующие экономический рост.
Предусмотрено, что органы публичного управления обновят и завершат отраслевые стратегии по расходам, с последующим их размещением на своих веб-сайтах. То есть то, что до настоящего времени на порталах ведомств отсутствовало.
В принятом документе множество показателей, большинство из которых (естественно) приведены в национальной валюте. Но при этом не учтен прогнозируемый на последующие годы курс лея. Поэтому, если перевести приведенные показатели в доллары, по прогнозируемому курсу, то выясняется не совсем лицеприятная картина. Потому как в леях как бы есть рост показателей, а уже в долларах пафосный рост теряется и превращается из роста показателей, в их снижение. А если учесть еще и индекс потребительских цен, который запланирован на уровне 105-106 процентов, то рост исчезает окончательно.
Ниже приведем три основополагающих показателя: среднегодовой индекс потребительских цен, среднегодовой обменный курс лей/доллар США и средняя номинальная зарплата, которые и в дальнейшем помогут разобраться с обещаниями.
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Другие важные показатели – импорт/экспорт. В 2020г. экспорт запланировано увеличить (по сравнению с 2016г.) на 133 процента, а импорт – на 125 процента. При этом импорт неизменно будет в два раза больше экспорта, а торговый баланс, в принципе, останется на одном уровне – 2,1 – 2,5 миллиарда долларов ежегодно.
Налоги по-прежнему ежегодно будут составлять 32 процента от ВВП.
Ставка НДС стандартная останется 20 процентов и пониженная – 8 процентов.
Ставки взносов обязательного государственного социального страхования также остаются в размере 29 процентов, в том числе 23 процента для работодателя и 6 процентов для работника.
И взносы обязательного медицинского страхования остаются в размере 9 процентов, в том числе по 4,5 процента для работодателя и для работника.
Расходы по функциям на 2017-2020гг. будут составлять (в леях, долларах США и процент изменения):
Как видно, расходы на образование будут ежегодно уменьшены на 4-5 процентных пункта.
Также будут уменьшены ежегодно на 3-4 процентных пункта и расходы на культуру, молодежь, спорт и отдых.
Не ровные расходы предусмотрены на здравоохранение, на которые к 2019-2020гг. не предвидится рост расходов. Фонды обязательного медицинского страхования на все эти годы останутся примерно на одном уровне – 310-346 миллионов долларов, при ежегодном росте всего на 103 процента.
Незначительный ежегодный рост на 103-106 процента предвидится и для социальной защиты. Бюджет государственного социального страхования также останется на примерно одном уровне – 900-994 миллионов долларов США, при ежегодном росте всего на 103-106 процента. Исходя из этих показателей, не ожидается повышение пенсий и пособий. В лучшем случае – на 103-106 процента.
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