Намеченные показатели достигнут, но роста уровня жизни до 2020г. не ожидается

В последнем номере "Мониторул Офичиал" опубликовано постановление правительства №609/28.07.2017) об утверждении Бюджетного прогноза на среднесрочный период (2018-2020 годы).

Это анализ, основанный на макроэкономическом развитии страны, используемый для бюджетного планирования на 2018-ый и последующие годы, в соответствии со стратегическими приоритетами правительства. Утверждается, что прогноз разработан в соответствии с целевыми показателями и обязательствами, принятыми в Меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном с Международным валютным фондом 24 октября 2016 года. Также сказано, что прогноз преследует продвижение осмотрительной бюджетно-налоговой политики с осторожным профилем долга, сосредоточив, в то же время, внимание на выделении необходимых ресурсов на социальные расходы и расходы, стимулирующие экономический рост.

Предусмотрено, что органы публичного управления обновят и завершат отраслевые стратегии по расходам, с последующим их размещением на своих веб-сайтах. То есть то, что до настоящего времени на порталах ведомств отсутствовало.

В принятом документе множество показателей, большинство из которых (естественно) приведены в национальной валюте. Но при этом не учтен прогнозируемый на последующие годы курс лея. Поэтому, если перевести приведенные показатели в доллары, по прогнозируемому курсу, то выясняется не совсем лицеприятная картина. Потому как в леях как бы есть рост показателей, а уже в долларах пафосный рост теряется и превращается из роста показателей, в их снижение. А если учесть еще и индекс потребительских цен, который запланирован на уровне 105-106 процентов, то рост исчезает окончательно.

Ниже приведем три основополагающих показателя: среднегодовой индекс потребительских цен, среднегодовой обменный курс лей/доллар США и средняя номинальная зарплата, которые и в дальнейшем помогут разобраться с обещаниями.

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Среднегодовой индекс

потребительских цен, % 106,4 105,5 105,9 105,3 105

Среднегодовой обменный курс

лей/доллар США 19,92 20 21 21,7 22,4

Среднемесячная номинальная зарплата, 5084 5600 6150 6700 7300

лей/доллары США/изменения, 255 280 293 309 326

проценты 109,8 104,6 105,5 105,5





Даже на данное время (на время утверждения прогноза правительством) прогноз уже немного не точен. Потому как за доллар дают менее 18 лей, а индекс потребительских цен равен 7,3 процента.

Другие важные показатели – импорт/экспорт. В 2020г. экспорт запланировано увеличить (по сравнению с 2016г.) на 133 процента, а импорт – на 125 процента. При этом импорт неизменно будет в два раза больше экспорта, а торговый баланс, в принципе, останется на одном уровне – 2,1 – 2,5 миллиарда долларов ежегодно.

Налоги по-прежнему ежегодно будут составлять 32 процента от ВВП.

Ставка НДС стандартная останется 20 процентов и пониженная – 8 процентов.

Ставки взносов обязательного государственного социального страхования также остаются в размере 29 процентов, в том числе 23 процента для работодателя и 6 процентов для работника.

И взносы обязательного медицинского страхования остаются в размере 9 процентов, в том числе по 4,5 процента для работодателя и для работника.

Расходы по функциям на 2017-2020гг. будут составлять (в леях, долларах США и процент изменения):

Как видно, расходы на образование будут ежегодно уменьшены на 4-5 процентных пункта.

Также будут уменьшены ежегодно на 3-4 процентных пункта и расходы на культуру, молодежь, спорт и отдых.

Не ровные расходы предусмотрены на здравоохранение, на которые к 2019-2020гг. не предвидится рост расходов. Фонды обязательного медицинского страхования на все эти годы останутся примерно на одном уровне – 310-346 миллионов долларов, при ежегодном росте всего на 103 процента.

Незначительный ежегодный рост на 103-106 процента предвидится и для социальной защиты. Бюджет государственного социального страхования также останется на примерно одном уровне – 900-994 миллионов долларов США, при ежегодном росте всего на 103-106 процента. Исходя из этих показателей, не ожидается повышение пенсий и пособий. В лучшем случае – на 103-106 процента.

И все вышеперечисленные показатели, даже в пересчете на доллары по прогнозируемому курсу, не отражают полностью будущую перспективу. Потому что, если учесть и предполагаемый индекс потребительских цен 105-106 процента, то никакого роста не ожидается.