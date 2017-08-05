Канду: Власти Молдовы готовы к возможным ответным мерам со стороны России

Председатель парламента Андриан Канду заявил, что власти Молдовы "готовы к возможным последствиям на решение объявить российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата".

Как сообщила агентству "Инфотаг" пресс-служба парламента, об этом он заявил в интервью украинскому порталу unn.com.ua.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны России, он сказал, что "ответной мерой было решение Молдовы" на заявления и действия Рогозина.

"Мы готовы продолжать развивать хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и в интересах наших народов. Россия - страна большая и я уверен, что ее внешняя политика не строится, исходя из обид даже высокопоставленных лиц", - сказал спикер.

На вопрос о готовности к возможным санкциям со стороны России, он ответил, что "власти Молдовы не принимают решения, не будучи готовы ко всем возможным последствиям".

Говоря о заявлениях президента Игоря Додона, который осудил решение правительства по Рогозину, Канду заявил, что "президент подзабыл, чьи интересы он поклялся на Конституции защищать".

"К счастью, в нашей стране президент делает заявления, а позицию и решения принимают парламент и правительство, основываясь на воле народа", - сказал он.

По его мнению, "раскол между президентом и парламентом будет усиливаться, если президент решит, что проблемы страны менее важны, чем его личные интересы".

"Мы готовы сотрудничать со всеми политическими партиями для принятия наилучших решений для наших граждан и преодоления раскола в обществе, но мы не готовы поступиться национальными интересами ради преодоления раскола в отношениях с другими политиками", - подчеркнул Канду.

Говоря о причинах принятого правительством решения, он сказал, что это - "нежелание принять тот факт, что Молдова не является чьей-то подконтрольной территорией, а есть страна, в которой живут свободные люди, которые с достоинством относятся к своей родине и к своей истории". "Мы мирный народ, но это не означает, что нами можно пренебречь. Мы выразили официальное отношение к мероприятиям, приуроченным к 25-летию миротворческой операции в приднестровском регионе РМ, ранее парламентом была принята Декларация о выводе российских войск. Мы были последовательны и корректны. Видимо, кто-то решил, что официальную позицию властей можно проигнорировать. Впредь никому не советуем на это полагаться. Как прежде уже не будет. Молдова всегда относилась с уважением ко всем международным партнерам и вправе рассчитывать на симметричное отношение. Если этого не происходит, мы будем настаивать на корректном отношении и взаимоуважении, иначе получается, что власть не уважает собственный народ", - заявил Канду.