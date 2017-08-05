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Общество
Предстоящие выходные будут самыми жаркими с начала этого года
05.08.2017

Предстоящие выходные будут самыми жаркими с начала этого года. По всей стране по-прежнему действует оранжевый код метеоопасности. Синоптики не исключают, что предупреждение продлят.

"Пятое и шестое августа станут самыми знойными днями с начала лета. Температурный максимум составит 38, местами 39 градусов. До шестого числа по всей стране действует оранжевый код метеоопасности. Затем жара немного спадёт. На предстоящей неделе ожидается до 33, 35 градусов", - сказал метеоролог Геннадий Рошка.

Врачи напоминают, в жару нужно пить больше воды и по возможности меньше бывать на улице, особенно в середине дня, когда солнце в зените. А спасатели призывают граждан соблюдать меры пожарной безопасности.


 
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