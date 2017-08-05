Продажи кондиционеров за последние две недели выросли на 30%

Жара вносит коррективы в семейные бюджеты. Продажи кондиционеров за последние две недели выросла на 30%, а монтажники говорят, что не справляются с объемом работ.

Выше всего спрос - на относительно дешевые кондиционеры, которые стоят от четырех до шести тысяч леев.

"Продается по три-четыре кондиционера в день. В сравнении с прошлым годом продажи выросли втрое. В начале лета цены были выше, сейчас у нас - десятипроцентная скидка", - сказал продавец-консультант Ион Бурля.

Покупатели говорят, что другого выхода нет, так как в квартирах невыносимо жарко.

У монтажников кондиционеров заказы расписаны на несколько недель вперед.

"Раньше составляли список и следовали ему. Теперь даже на звонки не отвечаем - телефон звонит, не переставая", - рассказал монтажник кондиционеров Сергей Болфосу.

Резко выросли и продажи прохладительных напитков и мороженого.

"Люди покупают воду. Кто хочет - и мороженое. Но вода - это необходимость".

"Сегодня до двух часов сменила уже четыре канистры".

А полицейские останавливают водителей, чтобы угостить мороженым.