5 Августа 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Продажи кондиционеров за последние две недели выросли на 30%
05.08.2017

Жара вносит коррективы в семейные бюджеты. Продажи кондиционеров за последние две недели выросла на 30%, а монтажники говорят, что не справляются с объемом работ.

Выше всего спрос - на относительно дешевые кондиционеры, которые стоят от четырех до шести тысяч леев.

"Продается по три-четыре кондиционера в день. В сравнении с прошлым годом продажи выросли втрое. В начале лета цены были выше, сейчас у нас - десятипроцентная скидка", - сказал продавец-консультант Ион Бурля.

Покупатели говорят, что другого выхода нет, так как в квартирах невыносимо жарко.

У монтажников кондиционеров заказы расписаны на несколько недель вперед.

"Раньше составляли список и следовали ему. Теперь даже на звонки не отвечаем - телефон звонит, не переставая", - рассказал монтажник кондиционеров Сергей Болфосу.

Резко выросли и продажи прохладительных напитков и мороженого.

"Люди покупают воду. Кто хочет - и мороженое. Но вода - это необходимость".

"Сегодня до двух часов сменила уже четыре канистры".

А полицейские останавливают водителей, чтобы угостить мороженым.


 
Количество просмотров:
15
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.