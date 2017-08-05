В Молдове вводят в оборот номерные знаки нового типа. Спецномера получат машины, выезжающие из автосалонов на тест-драйвы. До сих пор такие поездки официально были незаконными.

Включили в регламент красные номерные знаки с надписью "PROBE". Сделали это по просьбам автодилеров. В салонах говорят, что до сих пор потенциальных покупателей, выехавших на тест-драйв, нередко останавливали полицейские.

"Ненормально, когда клиентов, выбирающих машину, штрафуют. Люди после этого отказывались от покупки и рассказывали об этом другим", - сказал глава Ассоциации импортеров автомобилей Константин Берестяну.

Такие номера салоны будут заказывать для каждого автомобиля. Выдавать их будут нА год. Если машину продали, номер можно переоформить для другого авто. Водители при этом обязаны соблюдать правила - от ответственности временные знаки не освобождают.

"Перед тем, как доверить машину потенциальному покупателю, дилер обязан внести его личные данные в специальный журнал. Это нужно, чтобы полиция могла найти того, кто был за рулем", - отметил замглавы управления регистрации транспорта Сергей Цуркану.

Производство номеров нового типа начнётся через месяц. Стоят они столько же, сколько обычные - за каждый комплект салону придётся заплатить 480 леев.