Валерий Мунтяну: Нам предостоит немало потрудиться, чтобы помочь гражданину РМ отделить зерна от плевен

Андриана Кептине

В интервью порталу ТРИБУНА вице-председатель Либеральной партии (ЛП) Валерий Мунтяну ответил на ряд вопросов в связи с нынешним положением дел на политической арене страны.

Т.: Г-н Мунтяну, недавно первый вице-председатель ЛП Дорин Киртоакэ был отстранен от должности генерального примара столицы. Что Вы скажете об этом решении?

В.М.: Очевидно, что дело против Киртоакэ политическое, и соответственно, меры также предпринимаются политические. Вне всяких сомнений, отстранение генпримара не было необходимым, равно как и подрыв всей деятельности примэрии. Правосудие могло бы свершиться и без этих мер. Было бы верхом недоразумения, если Дорина Киртоакэ оправдали бы за две недели до истечения срока мандата, а до тех пор город находился бы в руках не тех, кого избрал народ. Те, что не смогли одержать победу в честной борьбе на выборах, прибегли к более простым способам подчинить себе последний редут Республики Молдова.

Т.: Дорин Киртоакэ подписал распоряжение о назначении Вас и Михая Молдовану столичными вице-примарами. Какова судьба этого распоряжения?

В.М.: Это распоряжение законно и соответственно, должно быть исполнено. Но, лично я думаю, что это не произойдет. Изначально наши кандидатуры должны были быть представлены Кишиневскому муниципальному совету, который своим большинством от ПСРМ дважды отклонил бы их, а потом примар назначил бы нас своим распоряжением. Лично я вижу тесную взаимосвязь между этим распоряжением и отстранением генпримара.

Т.: Сейчас, когда Дорин Киртоакэ отстранен от должности генерального примара, что будет с примэрией? Как будут действовать советники от ЛП?

В.М.: Советники от ЛП были избраны жителями Кишинева и они и впредь остаются верны целям, означенным в ходе предвыборной кампании, мандат которых должен продлиться еще 2 года. Мы будем анализировать проблемы муниципия, будем пытаться отделять зерна от плевел, и общаться с народом, чтобы информировать его о происходящих в столице событиях.

Т.: Инициированный социалистами референдум по вопросу отстранения генерального примара еще в силе. Как Вы это прокомментируете? Состоится ли он?

В.М.: Думаю, что и здесь мы имеем дело с политическим решением, а развязка также будет политической. Столько орудий направили на примара, но одного человека нельзя убить дважды. Отстранив его от управления городом, нет смысла проводить этот референдум, и думать, что вопрос решится утвердительно. Хотя, мы думаем, что это не так. Уверен, что под благовидным предлогом, референдум проводить не будут.

T.: После последних событий вокруг ЛП, какова обстановка в партии?

В.М.: Положение стабильное. Кто должен был уйти, ушел, остались лишь люди, по-настоящему преданные нашему делу. Это не означает, что те, кто ушел, не верны этому делу. Остались проверенные люди, которые готовы трудиться во имя возрождения партии. Сейчас у нас огромное поле для деятельности и мы, несомненно, воспользуемся этим.

Т.: Была введена смешанная система голосования. Как ЛП будет позиционироваться на предстоящих выборах? Вообще, Вы начали искать кандидатов для одномандатных округов?

В.М.: Конечно же, ЛП примет участие в выборах 2018 года. Бойкотирование выборов было бы политической безответственностью, это увеличило бы шансы на победу сподвижников этой системы. Мы будем участвовать в выборах. Посмотрим, как будут созданы одномандатные округа. Но, впрочем, независимо от этого, ЛП будет полноценно участвовать в выборах.

T.: Каковы приоритеты ЛП на ближайшее будущее?

В.М.: Если говорить о самом ближайшем будущем, то в августе все отдыхают. Работа в группах продолжится, потому что в сентябре и осенью нам предстоит активная деятельность. В этот период больше работают в отделах и управлениях партии. Лично я занимаюсь юридическими делами партии и сферой публичной администрации. У каждого есть повестка дня, разрабатываемые темы, обращения в Конституционный суд, законопроекты и другие дела. В сентябре фракция будет созвана и будет обнародована повестка дня.

T.: Допускаете ли Вы, что до следующих выборов политическая конфигурация в стране изменится?

В.М.: Конечно, да. Политическая обстановка в Молдове крайне подвижна, очевидно, что она изменится. Очевидно, что ДПМ сейчас пытается клонировать партии, которые будут расположены по всей политической горизонтали. Справа есть свеженарисованная партия, по центру партия Лянки, также слева и везде. Очевидно, что общественности эти партии будут преподнесены как оппозиционные, и нам предстоит нелегкая задача – помочь гражданину Республики Молдова отделить зерна от плевел, и выбрать по-настоящему оппозиционные партии, а также понять, кто клон, призванный засорять сознание, и отвлекать внимание. Здесь примером может служить случай с Партией коммунистов реформаторов, которая продемонстрировала, как можно отвлекать внимание избирателей и даже украсть огромное количество голосов, около 5%.

T.: На 17 сентября запланирован новый протест против новой избирательной системы. Вы его поддержите?

В.М.: Как и прежде – нет. У ЛП всегда была своя повестка дня и позиция в связи с изменением избирательной системы. Мы боремся посредством парламентской фракции, своими действиями. Так как на протесты приходят представители самых разнообразных реакционных пророссийских сил, а соответственно, люди, не разделяющие наших проевропейских и унионистских взглядов, нам там делать нечего.

Т.: На основании обращения ЛП в Конституционный суд, был аннулирован указ президента Республики Молдова Игоря Додона о проведении республиканского консультативного референдума. Глава государства объявил, что может быть подписан новый указ о новом референдуме. Как отреагирует ЛП? Обжалует и этот?

В.М.: Г-ну Додону нечем заняться в президентуре, у него очень много свободного времени, и соответственно, идеи бьют фонтаном. Если не у него, так у его московских консультантов, которые указывают ему линию поведения. Лично я всегда был расположен к конституционному праву, и поэтому буду лично отслеживать его противоправные действия. Как только он их допустит, мы задействуем все законные механизмы по предотвращению его злоупотреблений.

T.: Сейчас Вы не занимает ни одной публичной должности. Чем Вы занимаетесь?

В.М.: До 1 сентября мы все в техническом отпуске, а 1 сентября я обнародую свою повестку дня и сообщу чем буду заниматься в дальнейшем. Несомненно, я по-прежнему остаюсь в политике.

T.: Благодарим Вас.