Молдова зажгла зеленый свет для иностранных перевозчиков

В Молдове значительно, в разы, сокращены размеры сборов за пользование автомобильными дорогами автомобилями, не зарегистрированными в нашей стране, что призвано стимулировать иностранных перевозчиков использовать инфраструктуру дорог республики и не избегать транзита через нашу страну, передает NOI.md.

Радикальное снижение названных сборов предусматривают поправки в Налоговый кодекс, принятые ранее парламентом страны, и опубликованные сейчас в Monitorul oficial.

В частности, если ранее ставка сбора за пользование автодорогами Молдовы автомобилями, не зарегистрированными в нашей стране, для микроавтобусов и автобусов, а также для грузовых автомобилей варьировалась (в зависимости от вместимости и общей массы транспорта) за въезд в страну от 25 до 85 евро, а за транзит – от 40 до 100 евро, то сейчас данная ставка будет варьироваться в размере от 6 до 16 евро за въезд и от 10 до 20 евро – за транзит.

В частности, для микроавтобусов и автобусов вместимостью до 9 мест ставка сбора за въезд в нашу страну составит всего 6 евро (ранее 25 евро), за транзит – 10 евро (ранее – 40). Для того же транспорта вместимостью от 10 до 16 мест эти ставки составят, соответственно 8 и 14 евро (ранее – 40 и 50 евро); от 17 до 24 мест – 10 и 16 евро (ранее 45 и 60 евро); от 25 до 40 мест – 12 и 18 евро (ранее 70 и 80 евро); свыше 40 мест – 16 и 20 евро (ранее 85 и 100 евро).

В то же время, ставка сбора для грузовых автомобилей с прицепами и без них (без превышения допустимой весовой нагрузки на ось) общей массой до 3,6 т. составит для въезда в страну – 10 евро, а для транзита – 12 евро (ранее 25 и 40 евро); от 3,6 до 10 т. – 12 и 15 евро, соответственно, (ранее 40 и 50 евро); от 10 до 40 т – 15 и 20 евро, соответственно (ранее 75 и 85 евро).

Сборы за пользование дорогами автомобилями, не зарегистрированными в нашей стране, были существенного сокращены в Молдове, поскольку, как отметили авторы законопроекта, они являются самыми большими в регионе. Они отмечали, что в то время, как Молдове плата за транзит составляла 85 евро, в Румынии и Болгарии она была равна всего 11 евро. Планируется, что значительное снижение размера сборов будет стимулировать иностранных перевозчиков использовать инфраструктуру дорог Молдовы и не избегать транзита через нашу страну.